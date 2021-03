NAC Breda heeft maandag tegen Jong AZ (2-3) zijn zesde zege op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch is na de eerste uitzege in dertien maanden niet langer hekkensluiter.

NAC staat nu derde in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Maurice Steijn heeft vier punten minder dan nummer twee De Graafschap. De beste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

NAC leidde bij rust met 0-2. Kaj de Rooij opende de score en Lex Immers trof doel met een kopbal. Zakaria Aboukhlal scoorde in de openingsfase van de tweede helft tweemaal voor AZ.

NAC wankelde even, maar Michaël Maria zorgde voor opluchting bij de club die twee seizoenen geleden uit de Eredivisie degradeerde.

FC Den Bosch is na de zege op Jong Ajax niet langer de hekkensluiter in de KKD. Foto: Pro Shots

Dubbele wissel voor rust pakt goed uit voor Den Bosch

Eerder op de avond was FC Den Bosch op De Toekomst met 1-2 te sterk voor Jong Ajax. Daardoor zijn de Brabanders niet langer hekkensluiter.

Het is de eerste uitzege voor Den Bosch sinds 28 februari vorig jaar, toen MVV Maastricht met 2-3 geklopt werd. Dit seizoen wonnen de Brabanders wel drie thuisduels.

In Amsterdam leek het opnieuw mis te gaan voor Den Bosch, want Jong Ajax kwam na tien minuten op voorsprong dankzij een benutte strafschop van Kenneth Taylor. Den Bosch-coach Jack de Gier greep nog voor rust in met een dubbele wissel en die had het gewenste resultaat.

Enkele minuten voor de pauze schoot Jizz Hornkamp namelijk de gelijkmaker achter Jong Ajax-doelman Kjell Scherpen. De winnende treffer viel in de zeventigste minuut en kwam op naam van invaller Roy Kuijpers, die een fout van Neraysho Kasanwirjo afstrafte.

Door de uitzege draagt Den Bosch de rode lantaarn in de Keuken Kampioen Divisie over aan FC Dordrecht. Jong Ajax blijft de nummer elf.

