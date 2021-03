FC Den Bosch heeft maandag zijn eerste uitzege van het seizoen geboekt en is niet langer hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. Op De Toekomst werd Jong Ajax met 1-2 verslagen.

Het is de eerste uitzege voor Den Bosch sinds 28 februari vorig jaar, toen MVV Maastricht met 2-3 geklopt werd. Dit seizoen wonnen de Brabanders wel drie thuisduels.

In Amsterdam leek het opnieuw mis te gaan voor Den Bosch, want Jong Ajax kwam na tien minuten op voorsprong dankzij een benutte strafschop van Kenneth Taylor. Den Bosch-coach Jack de Gier greep nog voor rust in met een dubbele wissel en die had het gewenste resultaat.

Enkele minuten voor de pauze schoot Jizz Hornkamp namelijk de gelijkmaker achter Jong Ajax-doelman Kjell Scherpen. De winnende treffer viel in de zeventigste minuut en kwam op naam van invaller Roy Kuijpers, die een fout van Neraysho Kasanwirjo afstrafte.

Door de uitzege draagt Den Bosch de rode lantaarn in de Keuken Kampioen Divisie over aan FC Dordrecht. Jong Ajax blijft de nummer elf. Later op maandag staan Jong AZ en NAC Breda (aftrap 21.00 uur) nog tegenover elkaar.

