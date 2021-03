Vitesse wil nog niet veel loslaten over de verbannen Riechedly Bazoer. De Eredivisionist gaat zich nog beraden op de situatie, zo heeft technisch directeur Johannes Spors maandag aan de Gelderlander laten weten.

"We gaan eerst met hem in gesprek. Wanneer dat is, kan ik niet zeggen. We betreuren de hele gang van zaken", zegt Spors. "Dit is de situatie: Riechedly heeft de wedstrijd tegen AZ gemist. We kijken nu verder."

Zondag werd vlak voor de thuiswedstrijd van Vitesse tegen AZ bekend dat Bazoer uit de selectie was gezet, omdat hij zich vrijdag tijdens de training had misdragen. De verdediger zou ploeggenoot Daan Huisman hebben nagetrapt en was tekeergegaan tegen trainer Thomas Letsch en aanvoerder Remko Pasveer.

Bazoer zou mede op aandringen van de spelersraad van Vitesse uit de selectie zijn gezet, maar daar klopt volgens Spors niets van. "De trainer neemt de beslissingen", zegt hij. "En die beslissing is aan de spelersraad meegedeeld."

Het is niet de eerste keer dat Bazoer met zijn gedrag in opspraak raakt. Zo werd de oud-speler van Ajax, VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht vorig seizoen al eens disciplinair geschorst bij Vitesse na een aanvaring met toenmalig trainer Leonid Slutsky.

Vitesse versloeg AZ zonder Bazoer met 2-1 en gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht. De wedstrijd tussen de nummers zeven en vier van de Eredivisie begint om 14.30 uur.

Zonder Riechedly Bazoer was Vitesse met 2-1 te sterk voor AZ. Zonder Riechedly Bazoer was Vitesse met 2-1 te sterk voor AZ. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie