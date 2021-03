Heracles Almelo heeft maandag het aflopende contract van trainer Frank Wormuth verlengd. De Duitse coach heeft ook komend seizoen de leiding over de Eredivisie-club.

"We zijn zeer tevreden over onze samenwerking tot nu toe. Frank en de club passen goed bij elkaar", zegt technisch directeur Tim Gilissen op de website van Heracles. "We zijn daarom blij dat dat we samen verdergaan."

De zestigjarige Wormuth is sinds 2018 trainer van Heracles. Eerder had hij Duitsland onder 20 tien jaar lang onder zijn hoede.

Gilissen heeft de trainer drie doelstellingen meegegeven. "Een goede plek op de ranglijst, het spelen van aantrekkelijk voetbal en de ontwikkeling van onze spelers. Op al die onderdelen zien we een positieve uitwerking. Dat willen Frank en wij graag continueren."

Heracles hoopt onder Wormuth een vaste middenmoter in de Eredivisie te worden. "De doelstelling voor volgend seizoen is en blijft plek acht tot twaalf, maar onze ambitie is het halen van de play-offs", aldus Gilissen.

"In het eerste jaar onder Frank lukte dat, in het vorige afgebroken seizoen waren we goed op weg en ook dit seizoen zijn we in de race. En als je de play-offs haalt, wil je die natuurlijk winnen."

Wormuth voelt zich goed in Almelo

Wormuth toont zich eveneens gelukkig met de contractverlenging. "Ik voel me hier goed en de huidige ploeg beschikt over de juiste voorwaarden. Dat is de reden dat ik graag met hen blijf werken."

Heracles bezet momenteel een solide tiende plaats in de Eredivisie en maakt nog kans om zich te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. "Voor nu is het belangrijkste dat we dit seizoen zo goed mogelijk afsluiten. We hebben nog genoeg mogelijkheden om op te vallen in de Eredivisie", zegt Wormuth.

Zaterdag (aftrap 18.45 uur) staat er voor Heracles een uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag op het programma.

