Sporting CP-trainer Rúben Amorim zit mogelijk flink in de problemen. De organisatie achter de Portugese competitie heeft maandag een aanklacht ingediend tegen de 36-jarige trainer wegens fraude bij zijn aanstelling. Hij riskeert een schorsing van één tot zes jaar.

Amorim werd een jaar geleden aangesteld door Sporting, dat hem overnam van SC Braga. Dat stuitte op weerstand van de Portugese trainersvakbond, die beweerde dat de veertienvoudig international met zijn toenmalige papieren hooguit als assistent aan de slag zou mogen. De Portugese profliga gaat daarin mee.

Sporting zegt het absoluut niet eens te zijn met de bevindingen. "We beschouwen dit als een van de meest betreurenswaardige en surrealistische zaken in de geschiedenis van het Portugese voetbal", schrijft de club in een verklaring.

"Dit proces en deze beschuldigingen schaden de nationale sport en hebben ook internationaal gevolgen. Het zorgt er namelijk voor dat mensen het vertrouwen kwijtraken in degenen die dit proces leiden."

Sporting benadrukt in de verklaring dat constructies als die met Amorim veel vaker zijn voorgekomen in het Portugese voetbal en dat de trainer met dezelfde papieren ook al hoofdtrainer was bij Braga. Het is niet duidelijk wanneer er een uitspraak komt in de zaak.

Amorim, die als speler voor onder meer Benfica uitkwam, is hard op weg om Sporting naar de eerste landstitel sinds 2002 te leiden. De topclub heeft na 22 speelrondes in de Primeira Liga als koploper een voorsprong van tien punten op nummer twee FC Porto.