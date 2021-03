Young Boys komt vermoedelijk zonder doelman David von Ballmoos naar Amsterdam voor het eerste duel met Ajax donderdag in de achtste finales van de Europa League.

De 26-jarige Von Ballmoos heeft een hersenschudding. Hij is de eerste keus onder de lat bij de koploper van Zwitserland.

De doelman viel zaterdag geblesseerd uit tijdens het competitieduel met FC Vaduz (1-1). Hij moest zich na bijna een uur spelen laten vervangen, na een duel met spits Dejan Djokic van Vaduz.

Von Ballmoos ging voor onderzoek naar het ziekenhuis. Hij wordt de komende dagen nader onderzocht door specialisten. Volgens Young Boys is het "zeer twijfelachtig" of de Zwitser donderdag kan meedoen tegen Ajax.

Von Ballmoos werd tegen Vaduz afgelost door de 34-jarige reservekeeper Guillaume Faivre.

Ajax-Young Boys begint donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA. De return is volgende week donderdag in Bern.

