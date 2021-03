Scheidsrechter Bas Nijhuis krijgt zondag de leiding over de topper tussen PSV en Feyenoord. Het is voor het eerst dat hij een wedstrijd van de Eindhovenaren fluit na zijn aanvaring met trainer Roger Schmidt twee maanden geleden.

Na de uitwedstrijd van PSV tegen Sparta Rotterdam (3-5) in januari was Schmidt woedend op Nijhuis. Volgens de Duitser zei de arbiter dat hij op Het Kasteel bewust tegen PSV floot, omdat Schmidt eerder in het seizoen kritiek op hem had geuit.

Daarnaast ergerde Schmidt zich aan de manier van fluiten van Nijhuis, die in zijn ogen te veel door liet gaan. "De scheidsrechter moet de spelers in bescherming nemen op een gevaarlijk veld als dit. Ik hoef hem nooit meer te spreken", foeterde de PSV-trainer. Hij werd uiteindelijk één duel geschorst voor zijn uitspraken.

Komende zondag komen de twee elkaar dus toch weer tegen in het Philips Stadion. Nijhuis krijgt in de topper assistentie van Charl Schaap en Rogier Honig. Sander van der Eijk is de vierde official en Dennis Higler is vanuit Zeist de VAR.

Nummer twee PSV moet de topper winnen om de titelkansen levend te houden. De ploeg van Schmidt heeft nu zes punten minder dan koploper Ajax, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld. De Amsterdammers spelen zondag een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (aftrap 16.45 uur).

Nummer vijf Feyenoord, dat eerder dit seizoen in De Kuip met 3-1 te sterk was voor PSV, heeft op dit moment acht punten minder dan de Eindhovenaren. PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur.

De aanstellingen van de scheidsrechters voor de 26e speelronde in de Eredivisie. De aanstellingen van de scheidsrechters voor de 26e speelronde in de Eredivisie. Foto: KNVB

