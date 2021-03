Jeremiah St. Juste is blij verrast dat hij voor het eerst in de voorselectie van het Nederlands elftal opgenomen is. De 24-jarige verdediger van 1. FSV Mainz 05 hoorde het nieuws zondag op een bijzondere manier.

"Ik kreeg een appje van mijn oma", zei St. Juste zondag in gesprek met ESPN. "Ha, zij is altijd goed op de hoogte. Ik ging vervolgens maar even op internet kijken en toen zag ik het zelf ook."

De oud-speler van sc Heerenveen en Feyenoord speelde in het verleden negen interlands voor Jong Oranje, maar was nog niet eerder zo dicht bij een plek in het grote Oranje. De geboren Groninger is al twee seizoenen een vaste basisspeler bij Mainz, de huidige nummer zeventien van de Bundesliga, en dat is ook bondscoach Frank de Boer opgevallen.

"Ik werk er heel hard voor en zeker de laatste tijd gaat het heel goed bij Mainz. Dan is het heel mooi dat dat op deze manier beloond wordt", zei St. Juste. "Ik hoopte natuurlijk wel dat ik gevolgd werd door de bondscoach, maar was toch wel verrast. Het is een bijzonder moment."

De Boer mist door blessures de verdedigers Hans Hateboer en Daley Sinkgraven, terwijl Nathan Aké pas net weer fit is en Perr Schuurs zijn basisplaats is kwijtgeraakt bij Ajax. De bondscoach maakt op 19 maart bekend welke spelers tot de definitieve selectie horen voor de WK-kwalificatieduels met Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart).

"Ik heb die datum genoteerd", aldus St. Juste lachend. "Ik moet op deze voet verdergaan en hopelijk zit ik dan ook in de definitieve selectie. Deze voorselectie is in ieder geval een mooie extra motivatie."

Jeremiah St. Juste in het shirt van Jong Oranje. Jeremiah St. Juste in het shirt van Jong Oranje. Foto: Pro Shots

Voorselectie Nederlands elftal:

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Joël Drommel (FC Twente), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Genoa), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).