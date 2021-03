De dramatische resultaten van Liverpool vallen rauw op het dak van manager Jürgen Klopp. 'The Reds' verloren zondag tegen Fulham (0-1) voor de zesde keer op rij in eigen huis en dreigen Europees voetbal voor volgend seizoen mis te lopen.

"Ik zou willen dat ik kon zeggen dat dit niet een van de minste periodes uit mijn carrière is, maar dat is het wel", zei Klopp bij de BBC. "Dit team was extreem succesvol en nu zitten we in een andere extreme situatie. Maar we blijven doorvechten."

Na zeges van Burnley (0-1), Brighton & Hove Albion (0-1), Manchester City (1-4), Everton (0-2) en Chelsea (0-1), bleek zondag degradatiekandidaat Fulham met 0-1 te sterk op Anfield. Mario Lemina zorgde op slag van rust voor de enige treffer van de wedstrijd namens 'The Cottagers'.

De laatste thuisoverwinning van Liverpool dateert van 16 december, toen Tottenham Hotspur met 2-1 verslagen werd. De landstitel is al een tijdje uit zicht, maar een plek in de top vier (en daarmee een Champions League-ticket) wordt ook een steeds lastiger verhaal. Zelfs een Europa League-ticket is op dit moment buiten bereik.

De spelers van Liverpool druipen af na weer een thuisnederlaag. De spelers van Liverpool druipen af na weer een thuisnederlaag. Foto: ANP

Klopp ontkent dat spelers Liverpool slechte mentaliteit hebben

Klopp blijft het ondertussen opnemen voor zijn ploeg, die vorig seizoen nog ongenaakbaar was en met grote voorsprong kampioen werd. In het seizoen 2018/2019 veroverde Liverpool bovendien de Champions League, maar van die winnende formatie is weinig meer over.

"Geloof me, deze jongens willen dolgraag winnen en uit deze situatie komen", zei Klopp. "Maar dat gaat niet op dit moment en daar zijn meerdere redenen voor. De juiste mentaliteit is er echt wel. Ik zie ook dat de jongens fouten blijven maken, maar dat doen ze niet bewust. Ze maken die fouten gewoon."

De Duitse coach wil zich vooralsnog geen zorgen maken over het eventueel mislopen van een Champions League-ticket. "Ik snap dat die vraag wordt gesteld, maar je kunt je voorstellen dat die plek in de top vier op dit moment geen zorg is voor mij. We moeten eerst weer een wedstrijd winnen en dan kijken we wel verder."

