Manchester United zorgde zondag voor een stunt door de imponerende zegereeks van Manchester City ten einde te brengen, maar manager Ole Gunnar Solskjaer denkt niet dat zijn ploeg nog in staat is om de stadgenoot van de landstitel af te houden.

"Manchester City staat te ver van ons vandaan om de gedachte te hebben dat we ze kunnen achterhalen", zei Solskjaer na de 0-2-zege tegen Sky Sports. "Vorig seizoen maakten we vijftien punten goed op Leicester City, maar City is van een andere orde."

Tot zondag had Manchester City alle wedstrijden na 15 december 2020 (in alle competities) gewonnen. Na vijftien competitiezeges, drie gewonnen wedstrijden in de FA Cup, twee overwinningen in de League Cup én een zege in de Champions League kwam de bizarre reeks zondag in het Etihad Stadium ten einde.

Bruno Fernandes tekende al in de tweede minuut voor de 0-1 door een penalty te benutten. Luke Shaw vergrootte de marge vijf minuten na rust naar twee en City was daarna niet meer in staat om terug in de wedstrijd te komen.

"Manchester City zette ons wel zwaar onder druk en dan merk je dat je tegen een heel goed team speelt", was Solskjaer lovend over City. "Als je zo'n duel wint, de nul houdt en ook nog goed speelt, dan mag je heel tevreden zijn. We waren een echt team en speelden defensief erg goed."

Ondanks de beëindigde zegereeks lijkt de landstitel van City inderdaad nog niet in gevaar te komen. De ploeg van manager Josep Guardiola heeft 65 punten, 11 meer dan naaste belager United. Nummer drie Leicester City staat op twaalf punten van City.

Ole Gunnar Solskjaer ontvangt de felicitaties van Josep Guardiola, maar hij vreest dat Manchester United geen kampioen meer kan worden. Ole Gunnar Solskjaer ontvangt de felicitaties van Josep Guardiola, maar hij vreest dat Manchester United geen kampioen meer kan worden. Foto: ANP

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League