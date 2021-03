Joan Laporta heeft zondagavond vlak na zijn overwinning in de presidentsverkiezingen van FC Barcelona een oproep gedaan aan Lionel Messi. De kersverse voorzitter hoopt dat de Argentijn besluit zijn aflopende contract te verlengen.

"Twintig jaar geleden maakte een jonge knul genaamd Leo Messi zijn debuut als jeugdspeler van FC Barcelona", begon Laporta zijn overwinningsspeech. "Om de beste speler van de wereld en onze aanvoerder te zien stemmen in deze verkiezing is een duidelijk voorbeeld van wat wij al lange tijd zeggen: Leo houdt van Barcelona."

"Dat zegt een hoop en is ook belangrijk voor de toekomst. Ik hoop dat dit een teken is dat hij besluit om bij ons te blijven. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. We zijn één grote familie. Ik vraag een groot applaus voor Messi."

Laporta sprak in de aanloop naar de verkiezingen in de media al uitgebreid over de toekomst van de 33-jarige Messi, die na dit seizoen transfervrij dreigt te vertrekken. De preses zei zeker te weten dat de Argentijnse sterspeler weg zou gaan als iemand anders dan hij verkozen zou worden.

Joan Laporta verlengde in 2009 al eens het contract van Lionel Messi. Joan Laporta verlengde in 2009 al eens het contract van Lionel Messi. Foto: ANP

Laporta verwacht comeback Barcelona tegen PSG

Met de keuze voor Laporta, die met 54,8 procent een stuk meer stemmen kreeg dan Víctor Font (29,99 procent) en Toni Freixa (8,58 procent), hopen de clubleden van Barcelona de oude glorietijden terug te brengen. Laporta was tussen 2003 en 2010 ook al voorzitter van FC Barcelona en in die periode won de club vele prijzen.

Op dit moment staan de Catalanen er een stuk minder goed voor dan toen. Het is onrustig bij Barcelona, dat naar verluidt met een schuld van ruim 1 miljard euro kampt en daardoor een onzekere toekomst heeft. Sportief gaat het ook niet zoals de Spaanse topclub voor ogen heeft.

Onder de door Laporta gesteunde Ronald Koeman gaat het de afgelopen maanden een stuk beter na een moeizame seizoensstart, al staat Barcelona wel op de rand van uitschakeling in de achtste finales van de Champions League. De club moet woensdag in Parijs tegen Paris Saint-Germain een 1-4-nederlaag uit de heenwedstrijd zien goed te maken.

Laporta heeft desondanks het volste vertrouwen in zijn eerste wedstrijd als voorzitter. "We gaan naar Parijs om een comeback te bewerkstelligen."