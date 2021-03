Joan Laporta is zondag gekozen als de nieuwe voorzitter van FC Barcelona. De 58-jarige advocaat kreeg bij de presidentsverkiezingen van de Catalaanse topclub veruit de meeste stemmen van de ruim 110.000 socios.

Laporta gold vooraf als de grote favoriet en kreeg 54,8 procent van de stemmen. Hij rekende af met ondernemer Víctor Font (29,99 procent) en voormalig directeur Toni Freixa (8,58 procent), de enige andere overgebleven kandidaten voor het voorzitterschap.

Van 2003 tot en met 2010 was Laporta ook al voorzitter van Barcelona. Onder zijn bewind beleefde de club grote successen. Zo werd onder meer tweemaal de Champions League en vier keer de landstitel veroverd. Hij was destijds verantwoordelijk voor de aanstelling van trainers Frank Rijkaard en Josep Guardiola.

De aanstelling van Laporta is goed nieuws voor Barcelona-trainer Ronald Koeman, want hij sprak eind vorig jaar al zijn steun uit voor de oud-bondscoach van het Nederlands elftal. "Hij verdient respect en is een van de groten van Barcelona. Hij heeft een contract en we moeten beseffen dat we in een heel moeilijke situatie zitten. Hij is onze trainer", zei hij toen.

Laporta heeft ook nog altijd vertrouwen in sterspeler Lionel Messi, die afgelopen zomer nog wilde vertrekken. "Lionel denkt niet alleen aan geld. Hij wil in een competitief team spelen. Ik ben er zeker van dat hij mijn aanbod in overweging zal nemen, net zoals ik zeker weet dat hij zal vertrekken als een andere kandidaat wint", zei hij eerder deze week.

Laporta volgt opgestapte Bartomeu op

Laporta is de opvolger van Josep María Bartomeu, die eind oktober onder grote druk opstapte. De positie van de Spanjaard kwam steeds meer onder druk, vooral door zijn vete met Messi.

Bartomeu liet Barcelona in grote financiële problemen achter en werd vorige week nog door de Spaanse politie verhoord. Hij wordt ervan verdacht dat hij in zijn tijd als voorzitter voor veel geld een bedrijf heeft ingehuurd dat online een lastercampagne opzette tegen zijn tegenstanders, onder wie Messi, Gerard Piqué en oud-spelers als Xavi en Josep Guardiola.

Waar het op bestuurlijk vlak zeer onrustig is bij Barcelona, gaat het de laatste weken op sportief gebied juist beter. FC Barcelona staat tweede in La Liga en heeft drie punten achterstand op koploper Atlético Madrid, dat eerder op zondag met 1-1 gelijkspeelde in de derby tegen Real Madrid. Wel heeft Atlético een duel minder gespeeld dan 'Barça'.

Ook bereikte Barcelona de finale van de Copa del Rey. In de Champions League moet Barcelona in de achtste finales wel een 1-4-nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain zien weg te werken.

