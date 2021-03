Joan Laporta is zondag gekozen als de nieuwe voorzitter van FC Barcelona. De 58-jarige Catalaan kreeg veruit de meeste stemmen bij de presidentsverkiezingen van de 26-voudig kampioen van Spanje.

Laporta gold vooraf als de grote favoriet en rekende af met Víctor Font en Toni Freixa, de enige andere overgebleven kandidaten voor het voorzitterschap.

Van 2003 tot en met 2010 was Laporta ook al voorzitter van Barcelona. Onder zijn bewind beleefde de club grote successen. Zo werd onder meer tweemaal de Champions League en vier keer de landstitel veroverd. Hij was destijds verantwoordelijk voor de aanstelling van trainers Frank Rijkaard en Josep Guardiola.

De aanstelling van Laporta is goed nieuws voor Barcelona-trainer Ronald Koeman, want hij sprak eind vorig jaar al zijn steun uit voor de oud-bondscoach van het Nederlands elftal. "Hij verdient respect en is een van de groten van Barcelona. Hij heeft een contract en we moeten beseffen dat we in een heel moeilijke situatie zitten. Hij is onze trainer", zei hij toen.