De Graafschap is zondag aan het tweede puntenverlies op rij in de Keuken Kampioen Divisie ontsnapt. De Doetinchemmers wonnen dankzij een doelpunt in blessuretijd met 1-0 van FC Eindhoven.

De Graafschap maakte in de eerste helft het spel en kreeg kansen via Ralf Seuntjens en Daryl van Mieghem. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en was onder anderen invaller Melvin Platje dicht bij de winnende treffer voor de thuisploeg.

De Graafschap leek voor de tweede week op rij punten te gaan verspelen, maar in de 91e minuut bezorgde Platje zijn ploeg toch nog de drie punten. De spits vond het doel met een geplaatst schot na een afgemeten voorzet van Van Mieghem.

Vorige week vrijdag liet De Graafschap op De Vijverberg nog punten liggen tegen Jong AZ (1-1). Door de overwinning op Eindhoven blijft het verschil tussen de nummer twee en koploper SC Cambuur zes punten. Cambuur won afgelopen vrijdag al met 3-1 van Telstar.

FC Eindhoven kwam al voor de tiende keer op rij niet tot winst en is terug te vinden op de dertiende plaats.

