Mohamed Ihattaren, Teun Koopmeiners en Brian Brobbey zijn zondag opgenomen in de 36-koppige voorselectie van Jong Oranje voor de eerste fase van het EK onder 21 later deze maand in Hongarije en Slovenië.

Ihattaren werd vorig jaar meermaals geselecteerd voor het 'grote' Oranje, maar tot een debuut kwam het nog niet. Namens PSV zitten ook Cody Gakpo en Jordan Teze bij de voorselectie van Oranje.

Brobbey debuteert in het voorlopige keurkorps van Erwin van de Looi, evenals zijn Ajax-ploeggenoot Devyne Rensch. Met Kjell Scherpen, Jurgen Ekkelenkamp, Jurriën Timber en Perr Schuurs mogen nog vier Ajacieden hopen op het EK, dat 24 maart begint. Op 15 maart wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.

Feyenoord levert Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia. Namens AZ staan naast Koopmeiners ook Dani de Wit, Myron Boadu en Teun Koopmeiners op de lijst. Koopmeiners en Boadu speelden al voor Oranje en de eveneens geselecteerde Justin Kluivert (RB Leipzig) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) hebben ook al een of meerdere A-interlands achter hun naam staan.

Het EK onder 21 zou eigenlijk afgelopen zomer gespeeld worden, maar vanwege de coronapandemie werd het toernooi uitgesteld. Het is voor het eerst sinds 2013 dat Jong Oranje zich geplaatst heeft.

Oranje speelt tegen Roemenië, Duitsland en Hongarije

Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1998 zijn speelgerechtigd. Op papier mag een speler als Matthijs de Ligt dus ook in actie komen op het EK, maar hij zit al bij het Nederlands elftal, dat eind deze maand speelt tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

Het EK onder 21 begint voor Jong Oranje op 24 maart met een wedstrijd in Boedapest tegen Roemenië. Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart) zijn de andere tegenstanders van de ploeg van Van de Looi in groep A.

De nummers één en twee van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales, die met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni in Hongarije en Slovenië worden afgewerkt.

De 36-koppige voorlopige EK-selectie van Jong Oranje: Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kjell Scherpen (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Dani de Wit (AZ), Myron Boadu (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Noa Lang (Club Brugge), Tahith Chong (Club Brugge), Kik Pierie (FC Twente), Maarten Paes (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Justin Bijlow (Feyenoord), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Mats Knoester (Heracles Almelo), Daishawn Redan (Hertha BSC), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Sven Botman (LLille OSC), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Joshua Zirkzee (Parma), Cody Gakpo (PSV), Jordan Teze (PSV), Mohamed Ihattaren (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Jan Hoekstra (Roda JC), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Danilho Doekhi (Vitesse), Ludovit Reis (VFL Osnabrück) en Ché Nunnely (Willem II).