Vitesse-middenvelder Oussama Tannane heeft het zondag na de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ opgenomen voor zijn ploeggenoot Riechedly Bazoer. De 24-jarige verdediger ontbrak tegen de Alkmaarders vanwege een disciplinaire schorsing.

"Bazoer is ook een gevoelsmens", zei Tannane na afloop van de wedstrijd tegen ESPN. "Hij is een heel leuke, lieve gozer, maar soms kan hij uit het niets heel boos zijn. Dat is moeilijk te beschrijven. Als je hem een beetje kent, weet je hoe hij in elkaar zit."

"Hij doet niemand kwaad. Hij is een harde werker en een teamspeler en het is heel jammer dat hij er niet bij is. We hadden hem er graag bij gehad. We moeten niet vergeten wat hij voor ons heeft betekend."

Bazoer werd disciplinair geschorst omdat hij het vrijdag op de training aan de stok kreeg met trainer Thomas Letsch. De coach wilde weinig kwijt over de situatie, maar volgens De Gelderlander had Bazoer nagetrapt bij Daan Huisman en was hij verbaal tekeergegaan tegen Letsch en aanvoerder Remko Pasveer.

In het verleden had Tannane ook met dit soort incidenten te maken en hij kan zich dus goed verplaatsen in de situatie van Bazoer. "Ik hoop voor hem dat dit de laatste keer is en dat hij hierna weer kan shinen. Ik houd hem vaak rustig, ook tijdens trainingen. Onze mentaliteit is een beetje hetzelfde."

Remko Pasveer viert de zege op AZ met zijn ploeggenoten. Remko Pasveer viert de zege op AZ met zijn ploeggenoten. Foto: Pro Shots

Pasveer ontkent ruzie met Bazoer

Bazoer zou het tijdens de training aan de stok hebben gekregen met Pasveer, maar de doelman ontkent dit. "Ik heb nooit ruzie met jongens, dus ook niet met Bazoer", aldus Pasveer bij ESPN. "Ik mag hem heel erg. Hij is iemand die op het randje wil spelen, zeker tijdens partijtjes op de training. Er is niets aan de hand."

"Maandag is hij er weer bij en dan gaan we weer verder. Misschien was dit even nodig en aan de andere kant zie je dat we als team opstaan", doelde hij op de overwinning van zondag.

Dankzij die zege heeft nummer vier Vitesse nu nog één punt achterstand op nummer drie AZ. De voorsprong op nummer vijf Feyenoord bedraagt twee punten.

