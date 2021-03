Ajax-doelman Maarten Stekelenburg en 1. FSV Mainz 05-verdediger Jeremiah St. Juste zijn zondag opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de eerste drie duels in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar.

Stekelenburg zat in oktober 2017 voor het laatst in de voorselectie. De 38-jarige routinier, die tot dusver 58 interlands speelde waaronder de verloren WK-finale tegen Spanje in 2010, stond in november 2016 voor het laatst onder de lat bij Oranje.

Bij Ajax is Stekelenburg sinds vorige maand de eerste doelman omdat André Onana voor een jaar werd geschorst vanwege een dopingovertreding. Hij maakte de afgelopen weken een betrouwbare indruk en ziet dat dus nu worden beloond.

St. Juste debuteert in de voorselectie. De 24-jarige centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kan, kwam negen keer uit voor Jong Oranje. Hij verruilde in de zomer van 2019 Feyenoord voor Mainz en veroverde daar meteen een basisplaats.

Jeremiah St. Juste (rechts) vecht een duel uit tijdens de uitwedstrijd van 1. FSV Mainz 05 tegen Schalke 04 van afgelopen vrijdag (0-0). Foto: Pro Shots

De Boer houdt rekening met Jong Oranje

Ten opzichte van de laatste voorselectie in oktober ontbreken Justin Bijlow, Hans Hateboer en Daley Sinkgraven (allen geblesseerd), Nathan Aké (pas net weer fit) en Perr Schuurs. Matthijs de Ligt keert daarentegen weer terug na blessureleed.

De voorselectie van Oranje bestaat uit 31 spelers. Bondscoach Frank de Boer heeft bij het samenstellen van de groep rekening gehouden met het EK onder 21, waaraan Jong Oranje van 24 maart tot en met 31 maart deelneemt.

"Voor de ontwikkeling van jonge spelers is het goed om wedstrijden op een eindtoernooi te spelen", zegt De Boer. "Om die reden heb ik een aantal jongens niet opgenomen in onze voorlopige selectie, zodat ze het EK met Jong Oranje kunnen meemaken. Uiteraard is het A-elftal altijd leidend, maar waar het kan willen we natuurlijk rekening met andere teams houden."

Nederland opent de WK-kwalificatie op 24 maart met een uitduel met Turkije, gevolgd door een thuisduel met Letland (27 maart) en een uitduel met Gibraltar (30 maart). De Boer maakt 19 maart bekend welke spelers tot de definitieve selectie behoren.

Voorselectie Nederlands elftal:

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Joël Drommel (FC Twente), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Genoa), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).