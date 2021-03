Vitesse heeft zondag een tik uitgedeeld aan AZ in de strijd om Europees voetbal in de Eredivisie. De Arnhemmers wonnen zonder de disciplinair geschorste Riechedly Bazoer in eigen huis met 2-1.

Vitesse kwam voor rust op voorsprong door een doelpunt van Luis Openda en verdubbelde na de pauze de score dankzij een treffer van Jacob Rasmussen. AZ bracht nog wel de spanning terug via een goal van Jesper Karlsson, maar Vitesse hield uiteindelijk stand.

De bekerfinalist moest de laatste paar minuten wel overleven met tien man. Vlak voor de 2-1 van Karlsson kreeg uitgerekend Enzo Cornelisse, de vervanger van Bazoer, een rode kaart wegens het neerhalen van een doorgebroken speler.

Bazoer werd door trainer Thomas Letsch buiten de selectie gehouden voor de wedstrijd tegen AZ omdat hij zich vrijdag had misdragen op de training. Hij zou verbaal tekeer zijn gegaan tegen Letsch en aanvoerder Remko Pasveer.

Vitesse nam door de zege van zondag de vierde plaats over van Feyenoord en verkleinde het gat met nummer drie AZ tot één punt. Vitesse en AZ hebben wel een aardig grote achterstand op nummer twee PSV en al helemaal op koploper Ajax.

Jacob Rasmussen schreeuwt het uit na zijn doelpunt voor Vitesse tegen AZ. Jacob Rasmussen schreeuwt het uit na zijn doelpunt voor Vitesse tegen AZ. Foto: Pro Shots

AZ krijgt geen controle over Vitesse

Misschien wel door alle ophef rond Bazoer begon Vitesse scherp aan het topduel met AZ, dat het moest stellen zonder de belangrijke kracht Fredrik Midtsjø. Dankzij doelman Marco Bizot bleven de mat spelende bezoekers in de openingsfase op de been.

Na ruim een half uur nam Vitesse alsnog verdiend de leiding. Openda rondde beheerst af na half ingrijpen van Bruno Martins Indi.

AZ dwong in de eerste helft weinig af en was eigenlijk alleen gevaarlijk met een bal op de lat van de in de basis teruggekeerde Jonas Svensson. De ploeg kende in de tweede helft wel even een sterke fase, maar Calvin Stengs en Albert Gudmundsson verzuimden de gelijkmaker te maken.

Vitesse profiteerde optimaal van die missers en liep een kleine twintig minuten voor tijd uit naar 2-0. Rasmussen kopte raak uit een fijn aangesneden vrije trap van Oussama Tannane, die eerder deze week te kennen gaf waarschijnlijk aan zijn laatste maanden bezig te zijn bij Vitesse.

Na de rode kaart voor de pas achttienjarige Cornelisse, die de doorgebroken Myron Boadu vloerde, kreeg Vitesse het nog even benauwd. Het team bleef echter na de mooie goal van Karlsson, die de bal in de verre hoek krulde, op karakter overeind en mag het dus volop hopen op minimaal de derde plaats.

