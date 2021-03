Koploper Atlético Madrid en nummer drie Real Madrid hebben zondag in een boeiende topper de punten gedeeld: 1-1. Door het gelijkspel is het FC Barcelona van Ronald Koeman de grote winnaar van het weekend in de Spaanse titelstrijd.

Atlético Madrid is nog wel de koploper in Spanje met 59 punten na 25 wedstrijden, maar de voorsprong op FC Barcelona - dat zaterdag met 0-2 won bij Osasuna en een wedstrijd meer speelde - is nog maar drie punten. Real Madrid, dat ook 26 duels heeft gespeeld, is de nummer drie met vijf punten achterstand op Atlético.

Luis Suárez brak de ban in het Wanda Metropolitano door na een kwartier voor 1-0 te zorgen. Marcos Llorente, die een verleden heeft bij Real Madrid, brak door aan de rechterkant en bediende de weggelopen Suárez met een steekpass. De spits schoot de bal vervolgens met buitenkant rechts langs doelman Thibaut Courtois in de hoek.

Vlak voor rust hoopte Real Madrid een strafschop te krijgen na vermeend hands van Atlético-verdediger Felipe, maar na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Alejandro Hernández de bal niet op de stip te leggen.

In de tweede helft verprutsten Yannick Carrasco en Suárez grote kansen om de marge te verdubbelen. Real Madrid had wel meer de bal en kreeg ook meer mogelijkheden, maar echt grote kansen bleven lang uit. Karim Benzema had tien minuten voor tijd wel de 1-1 op zijn schoen, maar doelman Jan Oblak hield de inzet van de Fransman knap tegen.

Die 1-1 viel in de 88e minuut alsnog. Benzema stak Casemiro weg en de middenvelder legde de bal in kansrijke positie slim terug op Benzema, die de bal simpel in het lege doel kon schuiven. In de slotminuten gingen beide ploegen nog wel op jacht naar de winnende treffer, maar grote kansen kwamen er niet meer.

Atlético Madrid gaf de voorsprong in de slotfase uit handen. Foto: ANP

