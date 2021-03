Met een fraaie treffers besliste Noni Madueke zondag het duel tussen Fortuna Sittard en PSV (1-3). De terugkeer van onder anderen de jonge Engelsman geeft de Einhovenaren een boost voor de komende twee toppers.

"Het was een fantastische goal van Noni", zei PSV-aanvoerder Denzel Dumfries tegen ESPN over het keiharde afstandsschot. "Zo zie je dat het mooi is dat we de buitenspelers weer terug hebben."

Daarmee doelde de verdediger ook op Mohamed Ihattaren, die na een disciplinaire schorsing weer 25 minuten meedeed. Invaller Madueke speelde zijn eerste wedstrijd sinds hij eind januari geblesseerd raakte.

"Hun terugkeer was een pluspunt voor ons. Met individuele kwaliteiten kun je een wedstrijd killen", aldus Dumfries.

Cody Gakpo, die eveneens al langere tijd is uitgeschakeld, hervat maandag de training. "De individuele kwaliteit van Noni en Cody hebben we wel gemist", vond Dumfries. "Het was een gemis dat ze er niet waren, we zijn hartstikke blij dat ze weer terug zijn."

Eran Zahavi maakte de eerste twee treffers voor PSV in Sittard. Foto: Pro Shots

Schmidt tevreden dat PSV duel nu wel doodmaakt

De terugkeer van Madueke, Ihattaren en Gakpo komt als geroepen voor PSV, want afgelopen week liep Mauro Júnior op de training een knieblessure op, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Zaterdag raakte ook Ryan Thomas geblesseerd en tegen Fortuna Sittard viel Olivier Boscagli uit, al leek zijn wissel vooral uit voorzorg.

PSV-trainer Roger Schmidt was tevreden na de wedstrijd in Sittard, al vond de Duitser wel dat zijn ploeg het eerder had moeten beslissen. "We hadden vaker moeten scoren voor rust. Nu laten we de tegenstander in leven."

Schmidt zag het eerder misgaan tegen Olympiacos in de Europa League en tegen Ajax, vorige week zondag in de Eredivisie. "We hebben te vaak een probleem met het doodmaken van de wedstrijd. We missen te veel kansen en dan zie je zoals tegen Olympiacos en Ajax dat het bij één kans aan de andere kant op het laatste moment raak is."

Komende weken staan er voor PSV opnieuw topduels op het programma. Zondag speelt komende zondag thuis tegen Feyenoord en gaat een week later op bezoek bij AZ. "Ook daarom is het goed dat we een aantal jongens terug hebben", zei Dumfries. "We zullen er moeten staan in die grote wedstrijden."

