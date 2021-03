Manchester United heeft zondag in de Premier League een einde gemaakt aan de bizarre zegereeks van Manchester City. De 'Red Devils' wonnen met 0-2 bij de stadgenoot. Liverpool verloor thuis tegen Fulham (0-1) voor de zesde keer in zeven competitieduels.

United, waar Donny van de Beek nog altijd ontbrak wegens een blessure, beleefde een droomstart tegen City, waar Nathan Aké niet meedeed. De bezoekers kregen al na 33 seconden een strafschop en die werd benut door Bruno Fernandes.

City kreeg daarna behoorlijk wat kansen op de gelijkmaker, maar het was United dat verrassend uitliep naar 0-2. Linksback Luke Shaw stoomde mee op naar voren en schoot de bal in de verre hoek.

Die klap kwam City niet meer te boven, waardoor het na 21 overwinningen op rij in alle competities weer eens punten verspeelde. De laatste keer dat City niet wist te winnen was op 15 december (1-1 tegen West Bromwich Albion).

City stevent nog altijd met rasse schreden af op de landstitel. De koploper heeft elf punten voorsprong op de naaste achtervolger United, dat de laatste drie officiële duels, waarvan twee in de Premier League, met 0-0 had gelijkgespeeld.

Mohamed Salah treurt na weer een verlies van Liverpool. Mohamed Salah treurt na weer een verlies van Liverpool. Foto: ANP

Liverpool niet in sterkste opstelling

Liverpool begon met het oog op de Champions League-return van woensdag tegen RB Leipzig niet met de sterkste opstelling aan de wedstrijd tegen Fulham. Zo stonden Neco Williams, Rhys Williams en Nathaniel Phillips aan de aftrap in de verdediging.

Fulham, waar Kenny Tete een basisplaats had, liet in de eerste helft aardig wat kansen liggen, maar op slag van rust was het wel raak voor de bezoekers. Mario Lemina ontfutselde Mohamed Salah de bal en passeerde de kansloze doelman Alisson.

In de tweede helft bracht Klopp onder anderen Sadio Mané (voor Georginio Wijnaldum), Trent Alexander-Arnold en Fabinho in het veld en kreeg Liverpool de nodige kansen. Mané was met een kopbal op de paal het dichtst bij de gelijkmaker.

Liverpool kon de zesde competitienederlaag in iets meer dan een maand niet voorkomen en is inmiddels afgezakt naar de zevende plaats. De afgelopen weken werd in de Premier League alleen gewonnen bij hekkensluiter Sheffield United (0-2).

Fulham deed uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. Ook doordat de concurrenten West Bromwich Albion en Newcastle United in hun onderlinge ontmoeting genoegen moesten nemen met een 0-0-gelijkspel.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League