Liverpool is zondag opnieuw tegen een nederlaag aangelopen in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp verloor op Anfield verrassend met 0-1 van laagvlieger Fulham en ging voor de zesde keer in zeven competitieduels onderuit.

Liverpool begon met het oog op de Champions League-return van woensdag tegen RB Leipzig niet met de sterkste opstelling aan de wedstrijd tegen Fulham. Zo stonden Neco Williams, Rhys Williams en Nathaniel Phillips aan de aftrap in de verdediging.

Fulham, waar Kenny Tete een basisplaats had, liet in de eerste helft aardig wat kansen liggen, maar op slag van rust was het wel raak voor de bezoekers. Mario Lamela ontfutselde Mohamed Salah de bal en passeerde Alisson vervolgens met een schuiver in de linkerhoek.

In de tweede helft bracht Klopp onder anderen Sadio Mané (voor Georginio Wijnaldum), Trent Alexander-Arnold en Fabinho in het veld en kreeg Liverpool de nodige kansen. Mané was met een kopbal op de paal het dichtst bij de gelijkmaker.

Liverpool kon de zesde competitienederlaag in iets meer dan een maand niet voorkomen en is inmiddels afgezakt naar de zevende plaats. De afgelopen weken werd in de Premier League alleen gewonnen bij hekkensluiter Sheffield United (0-2).

Eerder op de dag speelden laagvliegers West Bromwich Albion en Newcastle United op The Hawthorns met 0-0 gelijk. Met de topper Manchester City-Manchester United (17.30 uur) en Tottenham Hotspur-Crystal Palace (20.15 uur) staan er zondag nog twee duels op het programma in de Premier League.

