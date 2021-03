Bert Konterman heeft zondag een teleurstellend debuut beleefd als trainer van PEC Zwolle. Zijn ploeg verloor in extremis met 2-1 op bezoek bij Heracles Almelo.

De zege voor het veel sterkere Heracles was wel verdiend, maar PEC leek nog weg te komen met een gelijkspel doordat Mustafa Saymak na rust vrijwel meteen na de 1-0 van Rai Vloet voor de gelijkmaker zorgde. Diep in de blessuretijd werd het alsnog 2-1 via Luca de la Torre.

Konterman is normaliter tot aan het einde van dit seizoen de coach van PEC. De oud-Oranje-international is de opvolger van de ontslagen John Stegeman. Vorige week nam assistent Lee-Roy Echteld de honneurs waar en werd er overtuigend gewonnen van sc Heerenveen (4-1).

PEC bleef door de nederlaag tegen Heracles de nummer twaalf in de Eredivisie. Heracles steeg ten koste van Fortuna Sittard, dat zondag met 1-3 onderuitging tegen PSV, naar de tiende plaats en is stiekem nog in de race voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

Rai Vloet zet Heracles Almelo op een 1-0-voorsprong tegen PEC Zwolle. Rai Vloet zet Heracles Almelo op een 1-0-voorsprong tegen PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

Bakis mist opgelegde kansen

Heracles was tegen PEC met name in de eerste helft heer en meester en kreeg legio kansen, maar gescoord werd er niet. Dat mocht vooral Sinan Bakis zich aanrekenen. Hij faalde oog in oog met Xavier Mous en kreeg later ook de bal van dichtbij niet langs de doelman.

De thuisclub dacht in de 44e minuut alsnog op voorsprong te komen. Noah Fadiga schoot de bal fraai met de buitenkant van zijn voet in het doel, maar de goal werd door de VAR afgekeurd omdat er eerder in de aanval iemand van Heracles een centimeter buitenspel stond.

In de tweede helft was het spelbeeld nagenoeg hetzelfde en viel in de 61e minuut alsnog de 1-0. Vloet verzilverde met een knappe actie een voorzet van Giacomo Quagliata en maakte alweer zijn elfde competitiedoelpunt van dit seizoen, waarmee hij de achtste plek bezet op de topscorersranglijst van de Eredivisie.

Daarmee had Heracles eindelijk loon naar werken, maar het kon een minuut later alweer helemaal opnieuw beginnen. PEC dook zo'n beetje voor de eerste keer gevaarlijk op voor het vijandelijke doel en meteen was het raak. Saymak volleerde de bal na een klutssituatie behendig in de verre hoek.

Heracles ging in het laatste half uur vol op jacht naar de 2-1. Doordat er opnieuw een treffer, dit keer van Delano Burgzorg, werd afgekeurd vanwege buitenspel leek die er niet meer te komen, maar De la Torre besliste op de valreep anders. Hij kopte een voorzet van Kasper Lunding knap raak.

