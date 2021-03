PSV heeft zondag in de Eredivisie geen fout gemaakt op bezoek bij Fortuna Sittard. De Eindhovenaren waren in een enerverend duel in Limburg met 1-3 te sterk voor de formatie van trainer Sjors Ultee.

Eran Zahavi was de grote man bij PSV door in de eerste helft twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Dat er in de eerste helft niet vaker werd gescoord, was bijna een wonder te noemen. Beide clubs sprongen erg onzorgvuldig om met enkele grote kansen.

In de tweede helft zag Donyell Malen een toegekende penalty teruggedraaid worden en tekende George Cox op fraaie wijze voor de aansluitingstreffer. Fortuna ging in het laatste kwartier op jacht naar de gelijkmaker, maar Noni Madueke besliste het duel met een hard schot in de bovenhoek.

PSV houdt door de overwinning bij Fortuna Sittard koploper Ajax enigszins in het vizier. De achterstand van de Eindhovenaren op de Amsterdammers, die eerder op de dag met 3-1 van FC Groningen wonnen, is zes punten. PSV speelde wel een wedstrijd meer dan Ajax.

Voor het PSV van coach Roger Schmidt staat volgende week zondag de topper tegen Feyenoord op het programma. De aftrap is om 14.30 uur. Fortuna Sittard speelt een dag later (12.15 uur) op bezoek bij VVV-Venlo.

Eran Zahavi prikte van dichtbij de 1-0 binnen. Eran Zahavi prikte van dichtbij de 1-0 binnen. Foto: Pro Shots

PSV schiet uit de startblokken

In een levendige openingsfase waren de eerste kansen voor PSV. Malen zag een schot nog geblokt worden, maar Zahavi sloeg in de tiende minuut wel toe. De spits tikte van dichtbij een lage voorzet vanaf de rechterkant van aanvoerder Denzel Dumfries binnen: 0-1.

Het bleek de opmaat voor een fraai gevecht in Sittard. Fortuna was niet van plan om zich in te graven en dat zorgde in eerste instantie voor kansen voor PSV. Zahavi kon een voorzet niet binnenglijden en schoot niet veel later oog in oog met Fortuna-doelman Yanick van Osch voorlangs. In de 27e minuut maakte Zahavi wel zijn tweede treffer door een voorzet van Philipp Max af te ronden: 0-2.

Het duel leek daarmee al een beetje op slot te zitten, maar Fortuna ging op dezelfde voet verder en werd nu ook gevaarlijk. Sebastian Polter zag een doelpunt afgekeurd worden (hands) en Lisandro Semedo schoot in kansrijke positie in het zijnet. Aan de andere kant schoot Malen na een vrije doortocht tegen Van Osch aan.

Eran Zahavi maakte voor rust zijn achtste en negende treffer van het seizoen. Eran Zahavi maakte voor rust zijn achtste en negende treffer van het seizoen. Foto: Pro Shots

Madueke stelt zege PSV veilig, rentree Ihattaren

In de tweede helft was het even wachten op het eerste moment van opwinding. Dat kwam er in de 57e minuut toen Emil Hansson een enorme kans liet liggen op de aansluitingstreffer. Zijn schot werd op het laatste moment nog knap geblokt door Nick Viergever.

Fortuna kwam wat beter in de wedstrijd en ging vol op jacht naar de 1-2, maar halverwege de tweede helft leek PSV het duel definitief te kunnen beslissen. Na een overtreding van Mickaël Tirpan op Malen stond diezelfde Malen klaar om de toegekende penalty te nemen, maar na het bestuderen van de beelden bleek de overtreding net buiten het strafschopgebied te zijn gemaakt. De vrije trap werd vervolgens op de paal geknald door Zahavi.

Nadat onder anderen Mohamed Ihattaren, die zijn rentree maakte na een disciplinaire straf, binnen de lijnen was gekomen, kwam Fortuna terug in de wedstrijd. Cox zette de aanval zelf op en de linksback verraste PSV-doelman Yvon Mvogo met een hard schot in de kruising: 1-2.

De spanning nam toe en Fortuna rook bloed. Hansson kreeg in de 78e minuut in vrijstaande positie een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn volley belandde in de handen van Mvogo. In de slotfase piepte en kraakte het af en toe bij PSV, maar na een goede actie maakte invaller Madueke met een hard schot aan alle twijfels een einde: 1-3.

Mohamed Ihattaren maakte zijn rentree bij PSV. Mohamed Ihattaren maakte zijn rentree bij PSV. Foto: Pro Shots

