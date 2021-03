Rangers FC mag zich voor de eerste keer sinds 2011 en voor de 55e keer in de clubgeschiedenis kampioen van Schotland noemen. De topclub profiteerde zondag van puntenverlies van rivaal Celtic en kan niet meer achterhaald worden.

Het Rangers van manager Steven Gerrard is dit seizoen oppermachtig, won zaterdag al met 3-0 van St. Mirren en wist dat de titel binnen zou zijn als Celtic zondag averij zou oplopen bij Dundee United.

Dat gebeurde, want de stadgenoot kwam niet verder dan 0-0. Het leidt tot uitzinnige taferelen in Glasgow, waar steeds meer Rangers-fans de straat opgaan om de historische titel te vieren.

Het kampioenschap is voor Rangers een beloning voor de comeback nadat de club in 2012 wegens een faillissement werd teruggezet naar het vierde niveau van Schotland. Vanaf dat jaar werd Celtic telkens kampioen.

Vanaf 2016 is Rangers weer terug op het hoogste niveau. Sindsdien werd de club achtereenvolgens twee keer derde en twee keer tweede. De nieuwe titel betekent dat Rangers er weer vier voorloopt op Celtic: 55 om 51.

Voor de veertigjarige Gerrard is het de eerste landstitel uit zijn nog prille trainersloopbaan. De icoon van Liverpool begon in 2018 op Ibrox aan zijn eerste klus als hoofdcoach.

Fans van Rangers lieten een vliegtuigje boven het stadion van Dundee United vliegen met een boodschap erachter die gericht was aan Celtic. Foto: Getty Images

Titel werd zaterdag al groots gevierd

Het naderende kampioenschap werd zaterdag al groots gevierd door duizenden supporters van Rangers, die onder anderen Gerrard een warm onthaal gaven voor de thuiswedstrijd tegen St. Mirren.

Dankzij de status als Schotse kampioen mag Rangers volgend seizoen proberen om voor het eerst in elf jaar weer Champions League-voetbal af te dwingen. De club moet daarvoor wel een aantal voorrondes overleven.

Celtic en Rangers treffen elkaar op 21 maart in de volgende speelronde van de Schotse competitie. Bij een zege van Celtic op Dundee United had Rangers de titel uitgerekend tegen de aartsvijand kunnen binnenhalen, maar dat pikante scenario is dus van de baan.