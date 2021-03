Erik ten Hag is overwegend blij met de nieuwe zege die Ajax zondag boekte in de Eredivisie. De koploper versloeg FC Groningen met 3-1, al vindt de trainer van de Amsterdammers dat zijn ploeg voortaan zorgvuldiger met de kansen moet omgaan.

Ajax kwam vroeg op voorsprong via Ryan Gravenberch en verzuimde daarna vaker te scoren, waardoor het bij rust nog 'slechts' 1-0 was. In de tweede helft liep de thuisploeg wél uit en deed de tegentreffer geen pijn meer.

"Ik moet de ploeg een compliment maken voor hoe ze mentaal op de been bleven en op jacht bleven gaan naar een goal. Ik denk dat we verdiend hebben gewonnen", zei Ten Hag voor de camera van ESPN.

"Maar de kansen die je krijgt, moet je gewoon afmaken. Davy Klaassen, Sébastien Haller en Jurriën Timber... Ik weet niet of het laconiek is, maar we moeten meedogenlozer zijn. De bal moet door het net heen. Groningen gaf veel ruimtes, dat moet je afstraffen."

De score werd na rust verder opgevoerd door Haller en Dusan Tadic, die een penalty benutte. "Mijn enige verwijt is dat we er niet drie of vier goals bij hebben gemaakt", aldus Ten Hag. "Ik heb ze in de rust gezegd dat ze honger moesten tonen, anders zou Groningen erin blijven geloven."

Ajax nam pas in de tweede helft afstand van FC Groningen. Foto: Pro Shots

'Onze ploeg is heel erg fit'

Door de overwinning op FC Groningen houdt Ajax achtervolger PSV op afstand in de Eredivisie. De Amsterdammers staan ook in de bekerfinale en staan donderdag tegenover Young Boys in de achtste finales van de Europa League en hebben dus een pittig programma.

"Maar onze ploeg is heel erg fit. Iedereen fris houden is één, maar je wil ook iedereen erbij betrokken houden. Soms moeten we dus noodgedwongen wisselen. Ik moet aanvallers minuten geven om in vorm te komen of te blijven", aldus Ten Hag.

De trainer van Ajax weet nog niet of Daley Blind donderdag tegen Young Boys weer beschikbaar is. De ervaren international ontbrak tegen FC Groningen door een blessure en is nog een twijfelgeval.

