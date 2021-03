Erik Pieters is zaterdag het slachtoffer van online beledigingen geworden. Zijn club Burnley hoopt dat er wordt opgetreden tegen de daders.

"We zijn op de hoogte van online misdragingen in de richting van Pieters na afloop van de wedstrijd van gisteren", schrijft Burnley zondag op Twitter. "Dank iedereen die het heeft opgemerkt. We staan in contact met alle betrokken partijen en bieden Erik en zijn familie hulp aan."

De ingevallen Pieters kreeg in de slotfase van het thuisduel met Arsenal (1-1) een rode kaart omdat hij met zijn arm een bal van de lijn zou hebben gehaald. Na het raadplegen van de VAR concludeerde de scheidsrechter echter dat de verdediger de bal op de schouder kreeg, waardoor de rode kaart werd ingetrokken en de penalty niet werd toegekend.

De achttienvoudig international van Oranje ontving daarna beledigende en haatdragende berichten op Instagram, bij een foto waarop hij zijn vrouw een fijne Valentijnsdag wenste. Ook de vrouw en het nog ongeboren kind van de 32-jarige Pieters moesten het daarin ontgelden.

In Groot-Brittannië wordt de laatste tijd streng opgetreden tegen online wangedrag. De overheid dreigt socialemediabedrijven hoge boetes op te leggen als zij er niet in slagen het probleem aan te pakken.

Foto: ANP

