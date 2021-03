Riechedly Bazoer ontbreekt zondag in de selectie van Vitesse voor de thuiswedstrijd tegen AZ. Volgens De Gelderlander is de 24-jarige middenvelder disciplinair geschorst omdat hij het vrijdag op de training aan de stok kreeg met trainer Thomas Letsch.

Letsch wilde voorafgaand aan het duel met AZ weinig kwijt over de situatie. De Gelderlander schreef eerder op zondag dat Bazoer natrapte bij Daan Huisman en verbaal tekeerging tegen Letsch en ook aanvoerder Remko Pasveer. Letsch besloot Bazoer daarop buiten de ploeg te houden voor het treffen met AZ.

"Er was een akkefietje op de training en daarom heb ik de keuze gemaakt om hem niet op te nemen in de selectie voor de wedstrijd van vandaag. Ik ga verder geen details geven. Het maakt mij niet uit of dit wel of niet een moeilijk besluit is geweest, het is wat het is", zei Letsch.

Het is niet de eerste keer dat Bazoer, die eerder uitkwam voor FC Utrecht, FC Porto, VfL Wolfsburg en Ajax, in opspraak komt tijdens zijn nog prille carrière. Zo werd hij vorig seizoen ook al disciplinair geschorst bij Vitesse door een aanvaring met toenmalig trainer Leonid Slutsky en Jay-Roy Grot op de training.

'Ik heb mijn lesje wel geleerd'

Bazoer beloofde destijds beterschap nadat hij weer in genade werd aangenomen. "Ik heb mijn lesje wel geleerd. De trainer heeft duidelijk gezegd dat het niet nog een keer moet gebeuren. Daar ben ik me heel erg bewust van. En het gaat ook echt niet meer gebeuren. Ik ga aan mezelf werken", zei hij.

De zesvoudig Oranje-international was aan een sterk seizoen bezig bij Vitesse. Hij maakte als inschuivende verdediger al vier competitiegoals en heeft een groot aandeel in de vijfde plaats van Vitesse in de Eredivisie en het bereiken van de finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi.

Vitesse neemt het zondag om 16.45 uur in het lege GelreDome op tegen nummer drie AZ. De ploeg van Letsch passeert bij een zege Feyenoord weer op de ranglijst en verkleint dan het gat met AZ tot één punt. Enzo Cornelisse is centraal achterin de vervanger van Bazoer.

