PSV Vrouwen heeft zondag in de strijd om het kampioenschap in de Vrouwen Eredivisie goede zaken gedaan. De nummer twee van de competitie won met 0-1 bij PEC Zwolle en verkleinde de achterstand op koploper Ajax tot een punt.

PSV had het lange tijd lastig in Zwolle, maar maakte in de tweede helft toch het verschil. Romée Leuchter werd met wat geluk aangespeeld en lepelde de bal in de 57e minuut over PEC Zwolle-keeper Moon Pondes heen: 0-1.

De bezoekers ontsnapten in de eerste helft wel aan een rode kaart. Oranje-international Joëlle Smits ging hard door op Cheyenne van den Goorbergh en kwam met gestrekt been vol op de enkel van de PEC-speelster terecht, maar het was de scheidsrechter ontgaan.

PSV heeft door de overwinning nu 24 punten na tien wedstrijden. Ajax, dat vrijdag niet verder kwam dan 1-1 tegen Heerenveen, is nog altijd de koploper met 25 punten. FC Twente staat derde met twintig punten, eveneens na tien wedstrijden.

