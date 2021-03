AC Milan heeft zondag een zege geboekt in de Serie A en daarmee de druk weer gelegd bij koploper Internazionale. Zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic won de nummer twee met 0-2 bij Hellas Verona. AS Roma, met Rick Karsdorp negentig minuten in het veld, was met 1-0 te sterk voor Genoa.

De Bosniër Rade Krunic maakte in de 27e minuut de 0-1 voor AC Milan in Stadio Marc Antonio Bentegodi en vlak na rust zette de Portugese verdediger Diogo Dalot de 0-2-eindstand op het scorebord.

Met de zege verkleinde AC Milan de achterstand op koploper Internazionale tot drie punten, maar de ploeg van trainer Antonio Conte speelt maandag nog thuis tegen Atalanta, dat vijfde staat.

Roma blijft door de 1-0-overwinning op Genoa ook bovenin meedraaien en kans houden op een ticket voor de Champions League. Karsdorp, die rechts op het middenveld speelde, zag ploeggenoot Gianluca Mancini halverwege de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd maken.

Bij Genoa, dat onderin de middenmoot staat, werd voormalig AS Roma-middenvelder Kevin Strootman na 75 minuten gewisseld.

Rick Karsdorp bestreek de rechterflank bij AS Roma. Foto: Pro Shots

Napoli speelt thuis tegen Bologna

Roma klom door de zege naar de vierde plek, wat aan het einde van het seizoen een Champions League-ticket oplevert. Atalanta kan maandag weer langszij komen, maar de ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers moet dan minimaal een punt pakken tegen Inter.

Crotone won zondag met 4-2 van Torino en Fiorentina tegen Parma eindigde in 3-3. Bij de club uit Florence speelde oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat de eerste zeventig minuten.

Zondagavond om 20.45 uur komt Napoli nog in actie. De club uit Napels speelt thuis tegen Bologna, waar Mitchell Dijks en Jerdy Schouten onder contract staan.

