AS Roma heeft zondag een 1-0-zege geboekt op Genoa in de Serie A. De ploeg van Rick Karsdorp blijft daardoor volop meedoen in de strijd om de Champions League-tickets in Italië.

Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee aan de rechterflank en zag zijn ploeggenoot Gianluca Mancini halverwege de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd maken.

Bij Genoa werd voormalig AS Roma-middenvelder Kevin Strootman na 75 minuten gewisseld. De ploeg uit Genua staat onder in de middenmoot in de Serie A.

Roma klimt door de zege naar de vierde plek, wat aan het einde van het seizoen een Champions League-ticket oplevert. Atalanta kan maandag weer langszij komen, maar de ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers speelt dan wel een zware uitwedstrijd tegen koploper Internazionale.

Later op zondag staan er nog vijf duels op het programma in Italië. De nummer twee AC Milan gaat op bezoek bij de nummer acht Hellas Verona (aftrap 15.00 uur).

