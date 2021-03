Ajax heeft zondag geen schade opgelopen in de jacht op de titel in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in eigen huis in een niet al te spectaculair duel met 3-1 van FC Groningen.

Ryan Gravenberch was al snel trefzeker met een raak schot en in het begin van de tweede bedrijf tikte Sébastien Haller na goed werk van David Neres eenvoudig de 2-0 binnen. Dusan Tadic schoot, in twee instanties, een penalty binnen. De tegentreffer van Ahmed El Messaoudi kwam te laat.

Door de overwinning heeft Ajax zes punten meer dan nummer twee PSV, dat later op de dag met 1-3 won bij Fortuna Sittard. Bovendien heeft Ajax - ten opzichte van de Eindhovense club - nog een inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht tegoed.

Voor Ajax, dat donderdag in de achtste finales van de Europa League bezoek krijgt van Young Boys, gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (aftrap 16.45 uur). FC Groningen ontvangt een dag eerder om 20.00 uur hekkensluiter FC Emmen.

Ryan Gravenberch zette Ajax al vroeg op voorsprong. Ryan Gravenberch zette Ajax al vroeg op voorsprong. Foto: Pro Shots

Ajax doet snel zaken

FC Groningen kreeg in de laatste vijf competitieduels slechts één doelpunt tegen, maar doelman Sergio Padt kon in de Johan Cruijff ArenA binnen vijf minuten vissen: Tadic legde de bal terug en Gravenberch kon van een meter of 17 scoren. De Ajacied had wel het geluk dat Damil Dankerlui de bal op de doellijn niet wist weg te werken.

Ajax, waar Daley Blind ontbrak door een blessure en Nicolás Tagliafico terugkeerde in de basis, was ook na de openingstreffer de bovenliggende partij en vergat in het eerste half uur om de score verder op te voeren. Padt redde knap op een kopbal van Lisandro Martínez en had ook een antwoord op een kansrijke inzet van de volledig vrijstaande Davy Klaassen.

De thuisploeg had een lange tijd niets te duchten van Groningen, maar na een goed half uur kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. Na wat speldenprikken kreeg Mohamed El Hankouri een grote kans op de 1-1: zijn kopbal van dichtbij werd knap gekeerd door doelman Maarten Stekelenburg. Aan de andere kant tikte Padt nog een vrije trap van Gravenberch uit de hoek.

Daley Blind en Brian Brobbey konden niet spelen voor Ajax. Daley Blind en Brian Brobbey konden niet spelen voor Ajax. Foto: Pro Shots

Haller en Tadic bezorgen Ajax de zege

In de tweede helft gebeurde aanvankelijk niet veel, maar in de 54e minuut werd het toch 2-0 voor Ajax. Neres ontsnapte aan buitenspel en werd met een steekpass bediend door Tadic. De Braziliaan behield vervolgens het overzicht en gaf Haller een niet te missen kans. Het was voor de spits zijn zesde Eredivisie-goal van het seizoen.

Groningen probeerde er nog wel wat van te maken, maar slaagde er niet echt in om tot grote kansen te komen. Alessio Da Cruz brak nog wel een keer door, maar zijn schot werd gepakt door Stekelenburg. Een kwartier voor tijd mocht Ajax een penalty nemen nadat een schot van Edson Álvarez op de arm van Mike te Wierik terechtkwam.

Tadic schoot in eerste instantie op de lat, maar omdat Tomás Suslov te vroeg was ingelopen én de bal als eerste wegwerkte, moest de strafschop opnieuw worden genomen. De Ajax-aanvoerder scoorde vervolgens wel. Patrick Joosten vergat in de slotfase om de eer voor Groningen te redden. Invaller El Messaoudi deed dat met een rake kopbal wel: 3-1. Haller miste nog een grote kans op een vierde Amsterdamse treffer.

Dusan Tadic tekende voor de 3-0 vanaf 11 meter. Dusan Tadic tekende voor de 3-0 vanaf 11 meter. Foto: Pro Shots

