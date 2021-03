PSV begint zondag met Yorbe Vertessen in de basis aan de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De veelbesproken Mohamed Ihattaren zit weer op de reservebank, Pablo Rosario en Ryan Thomas ontbreken.

Ihattaren werd vorige week nog buiten de selectie gelaten bij de topper tegen Ajax (1-1) door trainer Roger Schmidt. De aanvallende middenvelder had zich niet professioneel genoeg gedragen. Vanaf woensdag mocht hij weer meetrainen.

Ten opzichte van het duel met Ajax ontbreken Thomas en Rosario in de opstelling. Zij zitten ook niet op de bank en worden in de opstelling vervangen door Vertessen en Ibrahim Sangaré, die terugkeert van een schorsing.

De twintigjarige Vertessen staat voor de derde keer in de basis bij een Eredivisie-duel. De Belg kwam ook al tot vier invalbeurten, maar wist nog niet te scoren in het eerste elftal. Noni Madueke zit na een blessure die hem sinds eind januari aan de kant hield voor het eerst weer op de reservebank.

Ook relletje bij Fortuna rondom keeperstrainer

Terwijl het bij PSV deze week vooral over Ihattaren ging, had Fortuna Sittard ook te maken met een intern relletje. Keeperstrainer Sieb Dijkstra werd teruggezet naar de jeugdopleiding na een conflict met hoofdtrainer Sjors Ultee over het aantrekken en opstellen van Piet Velthuizen.

Velthuizen ontbreekt zondag in de wedstrijdselectie door de hamstringblessure die hij opliep bij zijn debuut tegen FC Groningen. Het doel van de Limburgse club wordt verdedigd door Yanick van Osch, die terugkeert van een blessure.

Fortuna-PSV begint om 14.30 uur en staat onder leiding van Allard Lindhout.

Opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan, Angha, Janssen, Cox; Tekie, Flemming, Rienstra; Semedo, Polter, Seuntjens.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Sangaré, Boscagli; Vertessen, Götze; Zahavi, Malen.