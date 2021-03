Tienduizenden fans van FC Barcelona begeven zich zondag naar Camp Nou om hun stem uit te brengen bij de presidentsverkiezingen van de club. De strijd gaat tussen Joan Laporta, Víctor Font en Toni Freixa.

Er wordt gestemd wie de omstreden Josep Maria Bartomeu opvolgt. "Dit zijn de belangrijkste verkiezingen in de clubgeschiedenis", zei Laporta nadat hij zijn stem had uitgebracht.

Zo'n 110.000 'socio's' kunnen onder strikte coronaregels hun stem uitbrengen. Ook stemmen per post is mogelijk. Er zijn stembureaus in omliggende plaatsen als Girona, Tarragona en Lleida.

Volgens de club hebben meer dan 75.000 leden echter aangekondigd hun stem zoals gebruikelijk in Camp Nou te komen uitbrengen. De stembureaus sluiten om 21.00 uur, de uitslag wordt nog voor middernacht verwacht.

De stemming leidt tot grote drukte bij Camp Nou, waar wel strikte regels gelden. Foto: ANP

Joan Laporta (midden) was al eens voorzitter van FC Barcelona en is de favoriet bij de verkiezingen. Foto: ANP

Ook Lionel Messi heeft zijn stem al uitgebracht. Hij nam zijn zoon mee. Foto: ANP

Als Víctor Font de winnaar wordt, dan lijkt dat het 'gevaarlijkst' voor trainer Ronald Koeman. Foto: ANP

Ook Toni Freixa meldde zich al bij Camp Nou. Foto: ANP