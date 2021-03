Ajax moet het zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen zonder Daley Blind doen. De ervaren international ontbreekt wegens een blessure in de selectie van trainer Erik ten Hag, die Nicolás Tagliafico weer terug heeft en zijn elftal op een paar posities heeft gewijzigd.

Blind liet zich woensdag in het gewonnen bekerduel met sc Heerenveen (0-3) halverwege vervangen met wat klachten en is tegen Groningen dus niet beschikbaar. Tagliafico miste de laatste vier wedstrijden, maar is fit genoeg om de linksbackpositie weer in te nemen.

Opvallend is dat Edson Álvarez centraal in de Ajax-defensie staat. De Mexicaan werd dit seizoen meestal als middenvelder gebruikt, maar vormt nu een blok met Lisandro Martínez. Jurriën Timber is rechtsback, wat inhoudt dat Perr Schuurs en Devyne Rensch op de bank zitten.

Op het middenveld heeft Ten Hag een basisplaats ingeruimd voor Mohammed Kudus, die Davy Klaassen en Ryan Gravenberch naast zich heeft. Voorin krijgt David Neres op rechts de voorkeur boven landgenoot Antony.

FC Groningen met piepjonge aanvallers

Bij FC Groningen heeft Paulos Abraham zijn eerste basisplaats te pakken. De achttienjarige Zweedse winteraanwinst maakte vorige week het winnende doelpunt tegen Fortuna Sittard (1-0). Ook leeftijdsgenoot Tomás Suslov staat aan de aftrap.

Ajax-FC Groningen begint zondag om 12.15 uur. De Amsterdamse koploper hoopt de sterke serie van de laatste weken voort te zetten en achtervolger PSV op afstand te houden. De Groningers zijn de nummer zes van de Eredivisie.

Opstelling Ajax: Stekelenburg, Timber, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Kudus, Klaassen, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Lundqvist, Suslov, D. van Kaam; El Hankouri, Da Cruz, Abraham.

