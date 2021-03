FC Barcelona-coach Ronald Koeman was vol lof over de talenten die zijn ploeg zaterdag mede aan de overwinning (0-2) hielpen op Osasuna. De achttienjarige invaller Ilaix Moriba maakte zijn eerste doelpunt in La Liga.

Moriba besliste het duel met een afstandsschot op aangeven van Lionel Messi. De Argentijn had voor rust Jordi Alba al in staat gesteld de openingstreffer te maken.

"Het belangrijkste voor mij is dat spelers competitief zijn. Leeftijd telt niet, het gaat erom wat ik zie op het veld", zei Koeman na de wedstrijd, waarin Barcelona zijn vijftiende zege boekte in de laatste zestien competitieduels.

Koeman roemde de inbreng van de voor veel geld van Ajax overgekomen Frenkie de Jong en Sergiño Dest, maar ook die van zelf opgeleide spelers als Óscar Mingueza, Moriba en Riqui Puig.

"In Nederland is het veel makkelijker jonge spelers in te passen, omdat de competitie minder sterk is dan de Spaanse. Maar er is hier ook zoveel talent. Deze spelers verdienen een kans. Als we zo blijven voetballen, kunnen we prijzen winnen. Als dat met jonge spelers kan, is dat nog beter."

Koeman pikte Moriba eruit. "Elke keer als hij invalt, dan geeft hij ons team iets extra's. Hij wordt steeds beter. Zowel fysiek als technisch staat hij zijn mannetje."

Ilaix Moriba viert zijn treffer tegen Osasuna met Lionel Messi. Ilaix Moriba viert zijn treffer tegen Osasuna met Lionel Messi. Foto: ANP

Barcelona's concurrenten Atlético en Real Madrid spelen zondag tegen elkaar

De ploeg van Koeman staat momenteel tweede in La Liga, met twee punten achterstand op Atlético Madrid, dat nog wel twee duels minder gespeeld heeft. Zondag staat de derby van Madrid tussen Atlético en Real Madrid op het programma (aftrap 16.15 uur).

"We zijn aan het inlopen op Atlético", stelde Koeman vast. "We zullen zien hoe we ervoor staan na de wedstrijd van zondag. Wij hebben in elk geval gedaan wat we moesten doen en dat was onze eigen wedstrijd winnen."

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in La Liga