Scheidsrechter Sander van der Eijk kan zich goed voorstellen dat RKC Waalwijk zich bestolen voelt. De nummer veertien van de Eredivisie ging zaterdag door een dubieuze strafschop in de 97e minuut met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht.

Van der Eijk was in de veronderstelling dat Gyrano Kerk in het zestienmetergebied werd aangetikt door RKC-verdediger Ahmed Touba en gaf een penalty, ook al kon Kerk niet bij de bal. Het leidde tot woede bij RKC.

De 29-jarige scheidsrechter zegt bij de beslissing te zijn afgegaan op het advies van een van zijn twee assistenten en werd na lang beraad ook niet gecorrigeerd door de VAR. Hij denkt dat het echter beter was als hij de beelden zelf alsnog was gaan bekijken.

"Dat is wat ik misschien had moeten doen. Ik heb de beelden gezien en ik vind het geen penalty. Het is niet te zien of er contact is. En áls er al contact is, is het de vraag of het überhaupt een overtreding is", aldus Van der Eijk na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN.

"We nemen een beslissing en als die goed is, is die goed. We krijgen daar een bevestiging over, maar ik zie pas in de kleedkamer de beelden. Ik kan altijd zelf een review aanvragen en dat had ik hier het beste kunnen doen."

Ontlading bij de FC Utrecht-spelers nadat Sander van de Streek de strafschop heeft benut. Ontlading bij de FC Utrecht-spelers nadat Sander van de Streek de strafschop heeft benut. Foto: ANP

'We worden hier gewoon genaaid'

Richard van der Venne, die tijdens de tweede helft voor de gelijkmaker had gezorgd namens RKC, had geen goed woord over voor de beslissing van Van der Eijk. "Dit is toch geen penalty? Schandalig, ik snap er helemaal niks van. Ik heb er geen woorden voor. Je kunt zeggen dat het slim is om te vallen, maar we worden hier gewoon genaaid", zei hij woedend voor de camera.

RKC-trainer Fred Grim snapt er eveneens helemaal niets van. "Laat ik er maar niet te veel over zeggen. Als je hier een penalty voor geeft, dan kun je er vierhonderd per seizoen geven. Als je het als scheidsrechter heel serieus neemt allemaal, dan moet je nog een keer gaan kijken. Dan ben je 100 procent zeker."

Kerk beweerde dat Touba hem toucheerde, maar beaamde ook dat hij wat makkelijk naar de grond ging. "Hij tikte mijn been aan, waardoor ik mijn eigen been raakte en niet meer vooruit kon. Het was slim van mij, of misschien dom van hem", aldus de aanvaller.

FC Utrecht boekte dankzij de penalty de zesde overwinning in acht duels en staat zevende in de Eredivisie. RKC leed de twaalfde nederlaag van het seizoen en staat zeven plekken lager.

