Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis heeft al een gesprek gehad met Arne Slot, volgend jaar de opvolger van trainer Dick Advocaat. De aanvaller weet nog niet of hij na de zomer ook actief is in De Kuip.

"Ik heb hierna nog een contract voor een jaar", zei Berghuis zaterdag na de zege op VVV-Venlo (6-0) bij ESPN. "Dus, zoals het er nu naar uitziet, ben ik er dan nog. Maar je weet het nooit in de voetballerij."

Berghuis verlengde in 2019 zijn contract in Rotterdam tot de zomer van 2022. Naar verluidt bevat die verbintenis een gelimiteerde afkoopsom van 4 miljoen euro voor het geval Berghuis naar het buitenland wil.

"Slot heeft gevraagd of ik na wil denken om te blijven. Maar ik weet het echt niet, zo ver denk ik nog niet vooruit", vervolgde de 29-jarige flankspeler.

"Ik wil alle energie stoppen in de prestaties die we nu moeten neerzetten. Daar hebben we het al moeilijk genoeg mee. Zelf moet ik ook beter spelen. Ik wil het seizoen goed afsluiten en daarna naar het EK."

Berghuis schoot tegen VVV zijn veertiende treffer van het seizoen binnen. De 21-voudig international gaf ook twee assists. Hij voerde zijn totaal zo op naar elf. De Feyenoorder loste de afwezige VVV-spits Georgios Giakoumakis (23 doelpunten, 1 assist) af als meest waardevolle speler van dit seizoen in de Eredivisie.

