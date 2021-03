FC Utrecht heeft zaterdagavond in de extra tijd een 2-1-overwinning geboekt in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De 'Domstedelingen' kregen een discutabele strafschop, die in de 97e minuut werd binnengeschoten door Sander van der Streek.

FC Utrecht kwam in Waalwijk al snel op een 0-1-voorsprong door een goal van Mimoun Mahi. Richard van der Venne maakte kort na rust 1-1 en dat leek de eindstand te worden, maar door de strafschop won FC Utrecht alsnog.

Gyrano Kerk werd in het strafschopgebied aangetikt, terwijl hij niet bij de bal kon. Tot verbazing van RKC floot scheidsrechter Sander van der Eijk voor een strafschop. Het moment werd daarna nog minutenlang bekeken door de VAR en die liet de penalty staan, waarna Van der Streek FC Utrecht naar drie punten schoot.

Door de zege steeg FC Utrecht naar de zevende plaats en blijft het op schema voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. RKC, dat de laatste vijf wedstrijden niet verloren, staat veertiende.

FC Utrecht wilde revanche

Vorige week verloor FC Utrecht thuis van hekkensluiter FC Emmen (0-1) en dus had de ploeg van trainer René Hake wat goed te maken tegen het verrassend goed presterende RKC. FC Utrecht zat er vanaf de aftrap bovenop en gaf RKC nauwelijks kans om van eigen helft te komen in het Mandemakers Stadion.

Met de ruststand van 0-1 deden de bezoekers zichzelf tekort. Alleen Mahi kwam in de beginfase tot scoren. Hij pikte in de twaalfde minuut een verkeerde kopbal van RKC-speler Saïd Bakari op en rondde bekwaam af.

In de 38e minuut liet Mahi nog een grote kans op de 0-2 liggen. Bij RKC was alleen verdediger Melle Meulensteen met een afstandsschot gevaarlijk in de eerste helft.

Van der Venne kopt raak

Na rust was het spelbeeld totaal anders. FC Utrecht was slordig en mede daardoor kon het opgeleefde RKC langszij komen. Van der Venne kopte raak uit een voorzet van Anas Tahiri (1-1).

Daarna maakten beide ploegen jacht op de winnende treffer, maar RKC had een overwicht. Toch was het FC Utrecht dat won door de lichte overtreding van Ahmed Touba op Gyrano Kerk en de daaropvolgende strafschop.

Van der Streek bleef koel (1-2), waarna de wedstrijden vrijwel meteen voorbij was.

