Willem II heeft zaterdag op bezoek bij FC Twente in de slotfase een punt gepakt (1-1) in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. Concurrent ADO Den Haag verloor met 3-0 van sc Heerenveen.

FC Twente kwam in de 64e minuut op voorsprong door een doelpunt van Jesse Bosch. De middenvelder tikte een voorzet van Luciano Narsingh van dichtbij binnen, nadat hij zijn ploeggenoot zelf met een mooie pass had bediend.

Willem II leek verslagen, maar bracht de stand in de 81e minuut alsnog in evenwicht dankzij een treffer van Vangelis Pavlidis. De aanvaller kreeg de bal cadeau van Godfried Roemeratoe en omspeelde handig doelman Joël Drommel.

De remise was verdiend op basis van de kansenverhouding. Zowel FC Twente als Willem II miste met name voor rust opgelegde mogelijkheden. Zo zag Queensy Menig zijn lob van de doellijn worden gehaald door Sebastian Holmén en schoot Ché Nunnely van dichtbij wild over.

Willem II profiteerde maar half van de harde 6-0-nederlaag van nummer vijftien VVV-Venlo eerder op zaterdag tegen Feyenoord. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic heeft vier punten achterstand op de veilige vijftiende plaats.

FC Twente, dat al sinds 31 oktober thuis niet meer heeft gewonnen, is voorlopig nog de nummer zeven, maar zakt naar de achtste plaats, die nog wel recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal, als FC Utrecht later op zaterdag wint bij RKC Waalwijk.

De spelers van sc Heerenveen vieren een doelpunt tegen ADO Den Haag. De spelers van sc Heerenveen vieren een doelpunt tegen ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

De Jong en Henk Veerman scoren voor Heerenveen

Heerenveen nam tegen ADO al in de achtste minuut de leiding door een doelpunt van Siem de Jong. De middenvelder schoot de bal na een combinatie met Henk Veerman via een rug van een ADO-verdediger in de verre hoek.

ADO kreeg kleine kansjes op de gelijkmaker - met name Bobby Adekanye had het vizier niet op scherp - maar Heerenveen verdubbelde in de 78e minuut de score dankzij een treffer van Henk Veerman. De spits mocht na een fout van Marko Vejinovic alleen op het doel af en faalde niet.

In de blessuretijd liep Heerenveen ook nog eens uit naar 3-0 door een doelpunt van Joey Veerman. De middenvelder bleef eveneens koel oog in oog met doelman Martin Fraisl. Vlak daarvoor werd nog een treffer van Joey Veerman afgekeurd. Smetje was nog wel het uitvallen van De Jong.

ADO blijft de nummer zeventien, maar zag de achterstand op Willem II oplopen tot drie punten. Bovendien werd de voorsprong op hekkensluiter FC Emmen, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Sparta Rotterdam, verkleind tot twee punten.

Heerenveen, dat woensdag met de uitschakeling door Ajax in de halve finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi (0-3) een tik kreeg te verwerken, steeg naar de negende plaats en heeft voorlopig één punt minder dan FC Utrecht.

