De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft alle WK-kwalificatieduels die voor maart gepland stonden geschrapt in verband met het coronavirus. Door de reisrestricties zou het voor veel internationals moeilijk zijn af te reizen naar hun land.

De beslissing is genomen na overleg tussen de directie van de CONMEBOL en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Eind maart stonden er twee speelrondes in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks richting het WK van 2022 in Qatar op het programma.

Zo zou Brazilië het op 26 maart opnemen tegen Colombia en Argentinië zou op dezelfde dag aantreden tegen Uruguay. Vier dagen later zou de kraker tussen Brazilië en Argentinië gespeeld worden.

Meerdere topclubs uit Engeland hadden al laten weten dat ze hun spelers niet zouden afstaan, omdat ze bij terugkeer in quarantaine zouden moeten, hetgeen onwenselijk is in een belangrijke fase van het seizoen.

De CONMEBOL zegt in een verklaring samen met de FIFA op zoek te gaan naar nieuwe speeldata. Eerder had Infantino er nog bij de clubs op aangedrongen hun spelers af te staan "zolang er geen gevaar voor hun gezondheid is". Hij wees onder meer op het belang van de televisie-inkomsten voor de nationale bonden.

Ook voor de Europese nationale ploegen staat eind maart een interlandperiode gepland. Het Nederlands elftal treft op 24 maart Turkije en drie dagen later Letland. Daarmee opent Oranje de WK-kwalificatiereeks.