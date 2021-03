Trainer Dick Advocaat ziet Lutsharel Geertruida steeds losser worden bij Feyenoord. De twintigjarige rechtsback, die stottert, maakte zaterdag tegen VVV-Venlo (6-0-zege) alweer zijn vijfde doelpunt van het seizoen en is daarmee medetopscorer onder de Eredivisie-verdedigers.

Vanwege zijn spraakprobleem mijdt Geertruida al maanden de media, maar afgelopen week doorbrak de jonge verdediger het stilzwijgen en gaf hij een interview aan het magazine van Feyenoord over zijn doorbraak in de hoofdmacht van de Rotterdammers.

"Voor ons is het makkelijk praten, maar voor zo'n jongen is dat heel moeilijk", zei Advocaat na de 6-0-zege tegen ESPN. "Maar ik merk wel dat hij vrijer wordt in het veld. Als hij bij mij zit, stokt het vaak, daar moet hij overheen. Maar het begin is er, dat vind ik heel belangrijk voor zo'n jongen."

Met zijn 2-0 tegen VVV-Venlo maakte Geertruida zijn vijfde treffer van het seizoen, waarmee hij momenteel met Philipp Max (PSV) de meest scorende verdediger van de Eredivisie is. "Dat is voor een back ontzettend veel en weer scoort hij met zijn hoofd", verwees Advocaat naar het kopdoelpunt van Geertruida uit een hoekschop van Steven Berghuis.

'Trainer had dit ook nodig'

Advocaat was bovenal opgelucht dat Feyenoord weer een wedstrijd won. De Rotterdammers hadden al drie competitiewedstrijden op rij de volle buit niet gepakt en dat leidde tot gemor in en rondom De Kuip.

"Dit geeft een heerlijk gevoel", aldus Advocaat. "Ze waren allemaal bezig, met en zonder bal. Dat zag er vanaf de kant aardig uit. Zes goals moet een goed gevoel geven aan een voetballer. De trainer had het ook nodig. Het vak is een mooi vaak als je wint, maar als je verliest is het een heel vervelend vak."