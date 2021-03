Sevilla heeft zaterdag ondanks een doelpunt van Luuk de Jong de derde nederlaag geleden in een week. De ploeg van trainer Julen Lopetegui ging bij degradatiekandidaat Elche CF met 2-1 onderuit in La Liga.

Alle doelpunten vielen in de laatste twintig minuten in Estadio Martínez Valero. De treffers van Elche CF kwamen op naam van Raúl Guti (zeventigste minuut) en Guido Carrillo (76e minuut) en in de slotminuut kopte De Jong raak namens de bezoekers.

Bij Sevilla speelde verdediger Karim Rekik evenals De Jong de hele wedstrijd. De Europa League-winnaar van vorig seizoen verloor vorig weekend al thuis van FC Barcelona (0-2) en werd afgelopen woensdag door Barça uitgeschakeld in de halve finales van de Copa del Rey. Barça zegevierde in de return na verlenging met 3-0.

De dertigjarige De Jong kreeg tijdens het duel in Camp Nou rood vanwege aanmerkingen op de leiding. De Oranje-international was op dat moment al gewisseld was.

Vreugde bij Elche na de 1-0. Foto: ANP

FC Barcelona speelt tegen Osasuna

Door de nederlaag in Elche verzuimde Sevilla de vierde plaats op de ranglijst, die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League, te verstevigen. Nummer vijf Real Sociedad heeft zes punten minder.

Sevilla speelt dinsdag in Duitsland de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De Spaanse club verloor drie weken geleden thuis met 3-2.

FC Barcelona komt zaterdagavond nog in actie in la Liga. De ploeg van trainer Ronald Koeman begint om 21.00 uur aan de uitwedstrijd tegen Osasuna.

