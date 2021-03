FC Barcelona is zaterdag in La Liga weer op twee punten van koploper Atlético Madrid gekomen. De ploeg van coach Ronald Koeman won met 0-2 bij Osasuna. Eerder op de dag verloor Sevilla ondanks een doelpunt van Luuk de Jong met 2-1 bij degradatiekandidaat Elche.

Jordi Alba maakte na een half uur het enige doelpunt bij Osasuna-Barcelona. De linksback werd op schitterende wijze bediend door Lionel Messi en knalde de bal in het dak van het doel.

Tien minuten eerder ontsnapte Osasuna aan een rode kaart. Doelman Sergio Herrera maakte hands buiten het zestienmetergebied en blokkeerde de doorgebroken Messi, maar na tussenkomst van de VAR bleek de Argentijn buitenspel te staan.

Barcelona liet in de tweede helft de nodige kansen liggen om de voorsprong te verdubbelen. Zo zag Frenkie de Jong een inzet op het laatste moment geblokt worden.

Zeven minuten voor tijd zorgde invaller Ilaix Moriba met een prachtig afstandsschot wel voor de 0-2. De pas achttienjarige middenvelder maakte zijn eerste doelpunt in dienst van 'Barça' en bepaalde daarmee ook de eindstand.

Dankzij de overwinning heeft nummer twee Barcelona weer twee punten achterstand op Atlético Madrid, dat wel twee duels meer heeft gespeeld. Atlético speelt zondag nog thuis tegen Real Madrid.

Luuk de Jong maakte in de slotfase de 2-1 voor Sevilla.

Sevilla verliest ondanks goal De Jong

Bij Elche-Sevilla vielen alle doelpunten in Estadio Martínez Valero in de laatste twintig minuten. De treffers van Elche kwamen op naam van Raúl Guti (70e minuut) en Guido Carrillo (76e minuut) en De Jong kopte in de slotminuut raak namens de bezoekers.

Karim Rekik speelde evenals De Jong de hele wedstrijd bij Sevilla, dat de derde nederlaag in een week leed. De Europa League-winnaar van vorig seizoen verloor vorig weekend thuis van FC Barcelona (0-2) en werd afgelopen woensdag door 'Barça' uitgeschakeld in de halve finales van de Copa del Rey. De Catalanen zegevierden in de return na verlenging met 3-0.

De dertigjarige De Jong kreeg tijdens het duel in Camp Nou rood vanwege aanmerkingen op de leiding. De Oranje-international was op dat moment al gewisseld.

Door de nederlaag in Elche verzuimde Sevilla de vierde plaats op de ranglijst, die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League, te verstevigen. Nummer vijf Real Sociedad heeft zes punten minder.

Vreugde bij Elche na de 1-0.

