Feyenoord heeft zaterdag de grootste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van coach Dick Advocaat was in De Kuip met 6-0 te sterk voor laagvlieger VVV-Venlo.

Feyenoord stond binnen twintig minuten al met 2-0 voor dankzij doelpunten van Jens Toornstra en Lutsharel Geertruida. Na een half uur breidde Bryan Linssen de marge verder uit.

Ook in de tweede helft was de thuisploeg, waarbij Nick Marsman de geblesseerde Justin Bijlow onder de lat verving, oppermachtig. Na ruim een uur maakte Toornstra zijn tweede treffer van de wedstrijd, even later maakte Steven Berghuis de 5-0 en in de slotfase bepaalde Eric Botteghin de eindstand.

De vorige grootste overwinning van dit seizoen boekte Feyenoord op 14 februari tegen Willem II (5-0). Dat was ook de laatste zege voor de Rotterdammers, die daarna door sc Heerenveen (4-3) werden uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker en in de competitieduels met FC Twente (2-2), FC Groningen (0-0) en AZ (4-2-verlies) slechts twee punten pakten.

Dankzij de overwinning op VVV neemt Feyenoord de vierde plek voorlopig over van Vitesse, dat zondag nog thuis tegen AZ speelt. Het verschil tussen de twee ploegen is één punt. VVV staat op de vijftiende plek net boven de degradatiestreep.

Foto: Pro Shots

Feyenoord staat na half uur al met 3-0 voor

Het duurde even tot de wedstrijd in De Kuip op gang kwam, maar bij de eerste grote kans voor Feyenoord was het meteen raak. In de veertiende minuut leverde VVV-verdediger Tobias Pachonik de bal zomaar in, waarna Toornstra profiteerde en een snelle aanval afrondde met een schuiver.

Vijf minuten later tekende Geertruida voor de 2-0. De rechtsback, die de plek van de geblesseerde Bart Nieuwkoop innam, kopte raak uit een corner. Linssen zorgde na een half uur voor de 3-0 door oog in oog met VVV-doelman Thorsten Kirschbaum raak te schieten na een dieptepass van Orkun Kökçü.

Ook in de tweede helft kwam VVV, waarbij topscorer Giorgos Giakoumakis ontbrak door een blessure, er niet aan te pas. Dat resulteerde in de 62e minuut in de 4-0 van Toornstra. De middenvelder kreeg een afgeslagen bal voor zijn voeten en kwam met een verwoestend afstandsschot tot scoren.

Feyenoord kende geen genade met VVV en ging ook daarna op zoek naar goals. Ruim een kwartier voor tijd breidde Berghuis de marge verder uit. De aanvaller vond het doel met een fraai schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Vijf minuten voor tijd was ook Botteghin nog trefzeker. De verdediger kopte raak uit een corner en zorgde ervoor dat het de grootste zege van het seizoen werd.

