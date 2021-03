Bayern München heeft zaterdag in de Bundesliga een zwaarbevochten 4-2-zege op Borussia Dortmund geboekt. Erling Haaland viel geblesseerd uit bij de bezoekers. Eerder op de dag boekte Bayer Leverkusen de eerste zege in een maand en was Wout Weghorst trefzeker voor VfL Wolfsburg.

Bayern stond door twee doelpunten van Haaland al na negen minuten met 0-2 achter tegen Dortmund. De Noor opende in de tweede minuut de score met een prachtig schot vanaf de rand van het zestienmetergebied en was even later op aangeven van Thorgan Hazard opnieuw trefzeker.

Ruim een kwartier later bracht Robert Lewandowski de thuisploeg terug in de wedstrijd door een fraaie aanval af te ronden. De Pool zorgde vlak voor rust uit een penalty ook voor de gelijkmaker, nadat Kingsley Coman werd gevloerd door Mahmoud Dahoud.

Na een uur spelen werd Haaland uit voorzorg gewisseld bij Dortmund vanwege een wond op zijn enkel. Zonder de spits leken de bezoekers een punt te pakken, maar in de slotfase bezorgden Leon Goretzka en Lewandowski Bayern toch nog de winst.

Dankzij de overwinning behoudt Bayern de koppositie. 'Der Rekordmeister' heeft twee punten voorsprong op nummer twee RB Leipzig, dat eerder op de dag met 0-3 bij SC Freiburg won dankzij goals van Christopher Nkunku, Alexander Sørloth en Emil Forsberg. Justin Kluivert bleef op de bank bij Leipzig. Dortmund bezet de zesde plek.

RB Leipzig was te sterk voor SC Freiburg. RB Leipzig was te sterk voor SC Freiburg. Foto: Pro Shots

Leverkusen boekt eerste zege in een maand

Eerder op de dag pakte Leverkusen op bezoek bij middenmoter Borussia Mönchengladbach eindelijk weer eens drie punten: 0-1. Patrik Schick maakte in het Borussia Park in de 77e minuut de enige treffer van de wedstrijd.

De Nederlander Jeremie Frimpong speelde negentig minuten bij de ploeg van coach Peter Bosz en Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah ontbraken door blessures in de wedstrijdselectie van Leverkusen, dat nu vijfde staat.

Leverkusen, dat in december nog koploper was, kon de afgelopen weken niet winnen van FSV Mainz 05 (2-2), FC Augsburg (1-1) en Freiburg (1-2) en ging in de zestiende finales van de Europa League twee keer onderuit tegen Young Boys.

Bayer Leverkusen viert de treffer van Patrik Schick. Bayer Leverkusen viert de treffer van Patrik Schick. Foto: Pro Shots

Wolfsburg verliest voor het eerst sinds 3 januari

Weghorst scoorde voor nummer drie Wolfsburg tegen 1899 Hoffenheim, maar kon niet voorkomen dat de kampioen van 2009 voor het eerst sinds 3 januari een nederlaag leed (2-1). De 28-jarige Weghorst, die drie wedstrijden droog stond, tekende halverwege de eerste helft met zijn vijftiende doelpunt van het seizoen voor de gelijkmaker. Hij is de eerste speler ooit van Wolfsburg die drie seizoenen op rij minimaal vijftien keer scoort.

Wolfsburg begon het jaar met een nederlaag bij Borussia Dortmund (2-0), maar bleef sindsdien ongeslagen. In de voorgaande zeven competitieduels hoefde keeper Koen Casteels zelfs geen enkele treffer te incasseren.

De Belg werd tegen Hoffenheim wel gepasseerd. Christoph Baumgartner opende in de achtste minuut de score. Weghorst trok de stand weer gelijk, nadat hij vanaf de middenlijn diep was gestuurd en alleen op de keeper af kon gaan. Kort voor rust kwam Hoffenheim opnieuw op voorsprong via Andrej Kramaric en het bleef 2-1.

In blessuretijd kreeg Wolfsburg-verdediger Paulo Otávio nog rood nadat hij de op het lege doel afstormende Munas Dabbur met een keiharde tackle neerhaalde. Melayro Bogarde viel vlak voor tijd in bij Hoffenheim, terwijl Joshua Brenet op de bank bleef.

Eintracht Frankfurt speelde thuis met 1-1 gelijk tegen VfB Stuttgart. Sasa Kalajdzic scoorde voor Stuttgart en voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic was verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Deyovaisio Zeefuik won met Hertha BSC met 2-1 van FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw negentig minuten speelde. In de slotminuut maakte Dodi Lukebakio vanaf de strafschopstip de winnende goal voor de thuisploeg.

Wolfsburg verloor met 2-1 van Hoffenheim. Wolfsburg verloor met 2-1 van Hoffenheim. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga