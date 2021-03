Jeroen Zoet heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd in vijf maanden tijd gespeeld. De doelman pakte met Spezia in eigen huis een punt tegen Benevento in de Serie A (1-1).

Zoet verruilde afgelopen zomer PSV voor Spezia en had aan het begin van het seizoen een basisplaats. Hij raakte in de tweede competitiewedstrijd geblesseerd aan zijn lies en was enkele weken uitgeschakeld.

Toen Zoet was hersteld moest hij plaatsnemen op de bank omdat zijn vervanger Ivan Provedel in de tussentijd naar behoren presteerde. De Italiaan ontbrak tegen Benevento wegens een positieve coronatest, waardoor Zoet een kans kreeg.

De elfvoudig Oranje-international trof geen blaam bij de 0-1 van Adolfo Gaich en zag Daniele Verde Spezia nog de 1-1 maken. De promovendus staat veertiende met zes punten voorsprong op de onveilige achttiende plaats van Torino.

De Ligt mist duel met Lazio

Matthijs de Ligt mist zaterdagavond de thuiswedstrijd van Juventus tegen Lazio. De verdediger is nog niet fit. Hij haakte dinsdag tijdens de warming-up af voor het duel met Spezia (3-0-zege).

Een dag later maakte Juventus bekend dat de schade bij De Ligt waarschijnlijk meevalt. De club sloot een spierblessure uit, maar meldde niet wat hij precies mankeert en wanneer hij weer in actie kon komen.

Juventus moet winnen om enigszins in het spoor te blijven van koploper Internazionale. De ploeg speelt dinsdag in eigen huis de return tegen FC Porto in de achtste finales van de Champions League en moet dan een 2-1-achterstand goedmaken.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A