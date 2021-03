Juventus is zaterdag enigszins in het spoor gebleven van koploper Internazionale in de Serie A. De regerend kampioen won in eigen huis zonder Matthijs de Ligt met 3-1 van Lazio. Jeroen Zoet keepte namens Spezia zijn eerste wedstrijd in vijf maanden tijd.

Juventus kwam tegen het Lazio van basisspeler Wesley Hoedt nog wel op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Joaquin Correa, maar trok dat recht dankzij treffers van Adrien Rabiot en Alvaro Morata (twee keer, waaronder een strafschop). Cristiano Ronaldo, die werd gespaard, verving vlak daarna Morata.

De Ligt was nog niet fit. Hij haakte dinsdag tijdens de warming-up af voor het duel met Spezia (3-0-zege). Een dag later maakte Juventus bekend dat de schade bij De Ligt waarschijnlijk meevalt. De club sloot een spierblessure uit, maar meldde niet wat hij precies mankeert en wanneer hij weer in actie kon komen.

Juventus moet vrezen dat het voor het eerst sinds 2011 geen landskampioen wordt. De ploeg van de nieuwe trainer Andrea Pirlo heeft als nummer drie zeven punten achterstand op koploper Internazionale, dat maandag op eigen veld in actie komt tegen nummer vier Atalanta.

Zoet raakte eind september geblesseerd

Eerder op zaterdag speelde Zoet met Spezia thuis met 1-1 gelijk tegen degradatieconcurrent Benevento. Hij trof geen blaam bij de 0-1 van Adolfo Gaich en zag hoe Daniele Verde een nederlaag voorkwam voor de promovendus.

Zoet verruilde afgelopen zomer PSV voor Spezia en had aan het begin van het seizoen een basisplaats. Hij raakte eind september in de tweede competitiewedstrijd geblesseerd aan zijn lies en was enkele maanden uitgeschakeld.

Toen Zoet was hersteld moest hij plaatsnemen op de bank omdat zijn vervanger Ivan Provedel in de tussentijd naar behoren presteerde. De Italiaan ontbrak tegen Benevento wegens een positieve coronatest, waardoor Zoet een kans kreeg.

Young Boys beleeft matige generale voor Ajax

BSC Young beleefde een matige generale voor de heenwedstrijd van donderdag bij Ajax in de achtste finales van de Europa League. De Zwitsers kwamen in de eigen competitie thuis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen laagvlieger FC Vaduz.

Voor Young Boys zorgde Theoson Siebatcheu een kleine tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker. De remise deerde de ploeg niet echt, want ze gaan met twintig punten voorsprong op nummer twee FC Basel nog altijd ruim aan kop.

De heenwedstrijd tussen Ajax en Young Boys begint donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA. De return is op donderdag 18 maart om 21.00 uur in het Stade de Suisse in Bern. Bij beide ontmoetingen is geen publiek welkom.

