Mathieu van der Poel is dolgelukkig met zijn overwinning in Strade Bianche. De Nederlands kampioen hoopt dat zijn fraaie zege van zaterdag de voorbode is van iets moois.

"Dit is een van de koersen die ik heel graag wilde winnen. Het is echt mooi dat het gelukt is", zei Van der Poel, die uiteindelijk afrekende met Julian Alaphilippe en Egan Bernal en solo de finishlijn passeerde, in een eerste reactie.

"Ik voelde me in de finale heel goed. Op de laatste gravelstrook reden Alaphilippe, Bernal en ik goed door en ik voelde dat ik nog iets overhad om voluit te gaan. Het is geweldig dat ik het op deze manier kon afmaken."

Vooral Van der Poel en Alaphilippe lieten zien in goede vorm te zijn. Door af te rekenen met de Fransman van Deceuninck-Quick-Step mag Van der Poel zich de eerste Nederlandse Strade Bianche-winnaar ooit noemen.

"Of ik bang was voor Alaphilippe? Hij vertelde in de finale dat zijn benen niet meer zo goed waren", vertelde Van der Poel. "Normaal rijdt hij vol gas, maar nu niet altijd. Daardoor wist ik dat hij niet loog en ik wist ook dat het parcours van de finale iets voor mij was."

Van der Poel wacht druk seizoen

Van der Poel rijdt in de komende weken meer voorjaarskoersen, waarin hij toewerkt naar zijn debuut in de Tour de France. Zijn grote doel is een olympische titel op de mountainbike. "Ik hoop dat dit het begin is van een mooie periode."

Zijn overwinning in Siena was voor Van der Poel al zijn tweede overwinning in het nog prille wielerseizoen. Afgelopen maand was hij al de beste in de openingsrit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Eerder op de dag leverde de vrouwenversie van Strade Bianche ook al een Nederlandse overwinning op. Chantal van den Broek-Blaak was daar de beste, voorde Italiaanse Elisa Longo Borghini (tweede) en Anna van der Breggen (derde).