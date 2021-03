Almere City heeft zaterdag de eerste wedstrijd na het ontslag van trainer Ole Tobiasen gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. De Flevolanders waren in eigen huis met 4-1 te sterk voor Excelsior. Roda JC zegevierde in een doelpuntenfestijn bij FC Volendam (3-4).

Almere leek niet ontdaan van het vertrek van Tobiasen, die tijdelijk wordt opgevolgd door assistent Jeroen Rijsdijk en stond halverwege al op een 2-0-voorsprong door twee doelpunten van Faris Hammouti (benutte rebound en schot in de verre hoek).

Na rust liep Almere uit naar 4-1 dankzij treffers van Xian Emmers (intikker) en John Yeboah (prachtig schot in de kruising), waarna Excelsior nog de eer redde via een goal van Ahmad Mendes Moreira (schot uit de draai).

Er was veel verbazing in de voetbalwereld over het ontslag van Tobiasen. De Deen werd donderdag op straat gezet vanwege de slechte reeks van Almere, dat voor zaterdag vier van de laatste vijf duels had verloren.

Almere stond er desondanks nog goed voor met het oog op een plek bij de eerste twee en daarmee rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. De recente nederlagen waren vooral ook tegen concurrenten.

Door de zege op middenmoter Excelsior klom Almere naar de derde plaats, op één punt achterstand van nummer twee De Graafschap, dat zondag nog wel thuis in actie komt tegen FC Eindhoven. SC Cambuur gaat voorlopig eenzaam aan kop.

De spelers van Roda JC vieren een doelpunt tegen FC Volendam.

Volendam en Roda maken er een spektakelstuk van

Later op zaterdag maakten de subtoppers FC Volendam en Roda JC er een waar spektakelstuk van. De Limburgers trokken na een 2-0-achterstand nog knap aan het langste eind (3-4) en deden zo goede zaken in de strijd om een ticket voor de play-offs.

FC Volendam zat binnen twintig minuten op rozen. Samuele Mulattieri zorgde in een tijdsbestek van amper twee minuten voor de 1-0 en de 2-0, maar daarna gaf de ploeg het toch nog uit handen.

Roda JC maakte vlak voor rust de aansluitingstreffer via Patrick Pflücke en kwam na de pauze zowaar op een 2-4-voorsprong door doelpunten van Dylan Vente, opnieuw Pflücke en Fabian Serrarens.

FC Volendam kwam vlak voor tijd nog wel terug tot 4-3 dankzij een treffer van Zakaria El Azzouzi, maar de 4-4 bleef uit Daardoor nestelde Roda JC zich naast FC Volendam op de ranglijst en staan ze gedeeld zevende.

